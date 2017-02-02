﻿ Instagram позволит собирать картинки в мини-альбомы. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Instagram позволит собирать картинки в мини-альбомы

03.02.2017 14:40 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
Размер текста:
A
A
A

В Instagram появится возможность вставлять несколько картинок в одну публикацию. Новшество было замечено в бета-версии приложения для Android с индексом 10.7.0.

Новая функция позволяет вставлять до десяти фотографий в пост. При этом к каждой картинке можно применить отдельный фильтр. В ленте такие публикации отображаются как мини-альбомы, которые просматриваются в виде слайд-шоу.

Instagram позволит собирать картинки в мини-альбомы

Ранее возможность делиться сразу несколькими картинками в одной публикации была доступна только рекламодателям. Теперь же разработчики сервиса планируют предоставить ее всем пользователям. Когда это случится, неизвестно. Официального анонса также пока не было.

Instagram – крупнейшая соцсеть для фотографий и коротких роликов. Ежемесячно ее посещают 600 миллионов активных пользователей.

 
 
Ссылка на источник 23
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Instagram появится возможность вставлять несколько картинок в одну публикацию. Новшество было замечено...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Стало известно, когда российская армия собирается получить истребитель пятого поколения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика