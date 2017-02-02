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Instagram позволит собирать картинки в мини-альбомы
03.02.2017 14:40 — Новости Hi-Tech | TechLabs
В Instagram появится возможность вставлять несколько картинок в одну публикацию. Новшество было замечено в бета-версии приложения для Android с индексом 10.7.0.
Новая функция позволяет вставлять до десяти фотографий в пост. При этом к каждой картинке можно применить отдельный фильтр. В ленте такие публикации отображаются как мини-альбомы, которые просматриваются в виде слайд-шоу.
Ранее возможность делиться сразу несколькими картинками в одной публикации была доступна только рекламодателям. Теперь же разработчики сервиса планируют предоставить ее всем пользователям. Когда это случится, неизвестно. Официального анонса также пока не было.
Instagram – крупнейшая соцсеть для фотографий и коротких роликов. Ежемесячно ее посещают 600 миллионов активных пользователей.
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В Instagram появится возможность вставлять несколько картинок в одну публикацию. Новшество было замечено...
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