В Instagram появится возможность вставлять несколько картинок в одну публикацию. Новшество было замечено в бета-версии приложения для Android с индексом 10.7.0.

Новая функция позволяет вставлять до десяти фотографий в пост. При этом к каждой картинке можно применить отдельный фильтр. В ленте такие публикации отображаются как мини-альбомы, которые просматриваются в виде слайд-шоу.





Ранее возможность делиться сразу несколькими картинками в одной публикации была доступна только рекламодателям. Теперь же разработчики сервиса планируют предоставить ее всем пользователям. Когда это случится, неизвестно. Официального анонса также пока не было.

Instagram – крупнейшая соцсеть для фотографий и коротких роликов. Ежемесячно ее посещают 600 миллионов активных пользователей.