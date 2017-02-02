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Pokemon Go заработала $1 миллиард

03.02.2017 14:55 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Pokemon Go стала самой успешной мобильной игровой в истории. Менее чем за семь месяцев она собрала более $1 миллиарда, тогда как Clash Royale за такой же период заработала около $550 миллионов. Об этом говорится в отчете аналитической компании Sensor Tower.

Ежедневно разработчики Pokemon Go становятся богаче на $1,5-2,5 миллиона. Столько денег игроки тратят на виртуальные вещи для приманки и поимки покемонов.

Pokemon Go заработала миллиард

Pokemon GO – сверхпопулярная мобильная игра с элементами дополненной реальности, заставляющая людей выходить на улицу, чтобы ловить фантастических монстров. В некоторых странах (например, в Китае) она официально запрещена по соображениям национальной безопасности, а также из-за многочисленных происшествий, связанных с игрой, некоторые из которых были летальными.

 
 
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Pokemon Go стала самой успешной мобильной игровой в истории. Менее чем за семь месяцев она собрала более $1...

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