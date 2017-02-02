В 2016 году было отгружено 6,3 миллиона систем виртуальной реальности. Емкость рынка в денежном выражении составила $1,8 миллиарда. Об этом говорится в отчете аналитической компании SuperData.

Больше всех устройств продала компания Samsung – 4,51 миллиона гарнитур Gear VR. Однако стоит учитывать, что многие получили эти гаджеты в качестве подарка за покупку флагманских смартфонов Galaxy S7 и Galaxy S7 Edge.





На втором месте находится компания Sony, отгрузившая 0,75 миллиона гарнитур PlayStation VR. Замыкает тройку лидеров система HTC Vive с показателем 0,42 миллиона. На четвертом и пятом месте расположились Google Daydream VR и Oculus Rift – 0,26 и 0,24 миллиона соответственно.

Рынок виртуальной реальности растет очень медленно. Потребители не хотят покупать новомодные устройства из-за отсутствия качественного и разнообразного контента.