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В 2016 году было продано 6,3 миллиона VR-гарнитур
03.02.2017 15:27 — Новости Hi-Tech | TechLabs
В 2016 году было отгружено 6,3 миллиона систем виртуальной реальности. Емкость рынка в денежном выражении составила $1,8 миллиарда. Об этом говорится в отчете аналитической компании SuperData.
Больше всех устройств продала компания Samsung – 4,51 миллиона гарнитур Gear VR. Однако стоит учитывать, что многие получили эти гаджеты в качестве подарка за покупку флагманских смартфонов Galaxy S7 и Galaxy S7 Edge.
На втором месте находится компания Sony, отгрузившая 0,75 миллиона гарнитур PlayStation VR. Замыкает тройку лидеров система HTC Vive с показателем 0,42 миллиона. На четвертом и пятом месте расположились Google Daydream VR и Oculus Rift – 0,26 и 0,24 миллиона соответственно.
Рынок виртуальной реальности растет очень медленно. Потребители не хотят покупать новомодные устройства из-за отсутствия качественного и разнообразного контента.
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В 2016 году было отгружено 6,3 миллиона систем виртуальной реальности. Емкость рынка в денежном...
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