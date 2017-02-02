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В Минсвязи подведены итоги работы отрасли за 2016 год

03.02.2017 15:47 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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В Минсвязи подведены итоги работы отрасли за 2016 год

Министерстве связи и информатизации Республики Беларусь состоялось заседание коллегии, на котором рассмотрены итоги социально-экономического развития отрасли за 2016 год.

Количество абонентов широкополосного стационарного доступа в сеть Интернет в целом по республике увеличилось по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 156 тысяч абонентов и на 01 января 2017 года составило 3,06 миллиона.

Количество абонентов IPTV увеличилось на 199 тысяч и составило 1,51 миллиона. Количество абонентов, подключенных к IMS-платформе, увеличено на 563 тысячи и составило 1,81 миллиона.

Количество абонентов, подключенных по технологии GPON, увеличилось на 510,3 тысяч абонентов и составило 1,09 миллиона. Ширина внешнего канала для доступа в сеть Интернет увеличилась на 137 Гбит/с и составила 1100 Гбит/с. Количество абонентов и пользователей беспроводного широкополосного доступа к сети Интернет на 100 человек населения находится на уровне 68. Систему «Умный дом», веденную в коммерческую эксплуатацию в апреле прошлого года, используют более 5 тысяч абонентов.

Активно развивается сеть сотовой подвижной электросвязи стандарта LTE и услуги на ее основе. В настоящее время услуги оказываются во всех областных центрах и городе Минске. Покрытие услугой LTE населения составило 41,5%. Среднее потребление интернет-трафика LTE пользователя составило 6,6 ГБ на абонента. До конца 2018 технология LTE придет в районные центры и иные населенные пункты с численностью населения болеет 50 тысяч человек. Планируется строительство более 1000 базовых станций.

 
Теги: Минск
 
 
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Министерстве связи и информатизации Республики Беларусь состоялось заседание...

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