Прошлой осенью сервис цифровой дистрибуции Steam получил новый дизайн. Однако интерфейс клиентской части остался прежним. Сейчас компания Valve работает над его преображением. Об этом свидетельствуют утекшие в Сеть скриншоты, сообщает InGame .

На снимках также промелькнули компьютерные версии Halo 5: Guardians и Forza Motorsport 5, которые пока являются эксклюзивами Xbox One. Не исключено, что автор скриншота просто переименовал другие игры, чтобы подразнить общественность.





Напомним, что свои собственные игры Microsoft распространяет исключительно через Windows Store. В Steam компания выпускает только проекты без мультиплеера.

Steam – крупнейший сервис цифровой дистрибуции компьютерных игр. Еще это игровая социальная сеть, которая объединяет более 150 миллионов игроков по всему миру.