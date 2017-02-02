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В Steam засветились Halo 5: Guardians и Forza Motorsport 5

03.02.2017 16:06 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Прошлой осенью сервис цифровой дистрибуции Steam получил новый дизайн. Однако интерфейс клиентской части остался прежним. Сейчас компания Valve работает над его преображением. Об этом свидетельствуют утекшие в Сеть скриншоты, сообщает InGame.

На снимках также промелькнули компьютерные версии Halo 5: Guardians и Forza Motorsport 5, которые пока являются эксклюзивами Xbox One. Не исключено, что автор скриншота просто переименовал другие игры, чтобы подразнить общественность.

В Steam засветились Halo 5: Guardians и Forza Motorsport 5

Напомним, что свои собственные игры Microsoft распространяет исключительно через Windows Store. В Steam компания выпускает только проекты без мультиплеера.

Steam – крупнейший сервис цифровой дистрибуции компьютерных игр. Еще это игровая социальная сеть, которая объединяет более 150 миллионов игроков по всему миру.

 
 
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Прошлой осенью сервис цифровой дистрибуции Steam получил новый дизайн. Однако интерфейс клиентской...

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