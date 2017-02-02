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Директор Final Fantasy XV хочет портировать игру на PC

03.02.2017 16:05 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Директор Final Fantasy XV Хадзиме Табата заявил, что хотел бы видеть игру на PC. По его словам, компьютерная версия была бы самой красивой и могла бы предложить пользователям эксклюзивные возможности, такие как создание собственных квестов и поддержка модификаций, сообщает InGame.

Ранее Табата заявил, что разработка РС-версии Final Fantasy XV займет не меньше года. Это означает, что релиз игры в Steam может состояться в 2018 году.

Директор Final Fantasy XV хочет портировать игру на PC

Ролевая игра Final Fantasy XV вышла в конце ноября 2016 года на PlayStation 4 и Xbox One. Средняя оценка проекта составляет 81 балл. Критики ругают игру за пробелы в сюжете и недостаточную проработку персонажей. Разработчики обещают решить эти проблемы с помощью бесплатных обновлений.

 
 
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Директор Final Fantasy XV Хадзиме Табата заявил, что хотел бы видеть игру на PC. По его словам, компьютерная...

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