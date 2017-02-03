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Интернет-пользователи собрали "худшие полезные советы"

04.02.2017 09:01 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Сеть наполнена полезными советами. Правда, некоторые из них скорей несут вред, чем пользу. Издание Bored Panda выбрало наиболее абсурдные «лайфхаки» из онлайн-сообщества ShittyLifeProTips («Плохие советы для профессионалов»).

Внимание: не нужно следовать этим советам, некоторые из них могут быть опасны для жизни.

1. Разрежьте ваши теннисные мячики пополам. Так вы сэкономите место и в каждую банку поместится в два раза больше мячиков

Интернет-пользователи собрали "худшие полезные советы"

2. Используйте сиденье для унитаза, чтобы поставить тарелку, пока смотрите телевизор

Интернет-пользователи собрали "худшие полезные советы"

3. Сделайте селфи через картонный цилиндр от туалетной бумаги, чтобы притвориться Луной

Интернет-пользователи собрали "худшие полезные советы"

4. Используйте металлическую часть ремня безопасности, чтобы открыть пивную бутылку во время езды

Интернет-пользователи собрали "худшие полезные советы"

5. Сбрызните ваши запутавшиеся наушники лосьоном «Легкое расчесывание»

Интернет-пользователи собрали "худшие полезные советы"

6. Используйте этот жилет, чтобы защитить личное пространство в час пик в метро

Интернет-пользователи собрали "худшие полезные советы"

7. Пронести шоколадку в кинотеатр в США поможет этот трюк

Интернет-пользователи собрали "худшие полезные советы"

8. Размагнитить экран айфона можно, опустив его в стакан с водой

Интернет-пользователи собрали "худшие полезные советы"

9. Не покупайте новые носки, лучше используйте перманентный маркер

Интернет-пользователи собрали "худшие полезные советы"

10. Не дайте торту заветриться – съешьте его за один присест

Интернет-пользователи собрали "худшие полезные советы"

11. Коробку от нового телевизора лучше оставить у дома соседей, чтобы вас не ограбили

Интернет-пользователи собрали "худшие полезные советы"

12. Если увидите, как кто-то плачет, спросите: «Это из-за вашей прически?»

Интернет-пользователи собрали "худшие полезные советы"

13. Устали гладить рубашки? Располнейте, и эти складки исчезнут сами

Интернет-пользователи собрали "худшие полезные советы"

14. Используйте непрозрачный скотч и ложку, если в офисе нет вилки

Интернет-пользователи собрали "худшие полезные советы"

15. Примените вашего кота для мытья пола, чтобы сэкономить на дорогих чистящих средствах

Интернет-пользователи собрали "худшие полезные советы"

16. Воткните штекер в удлиннитель, чтобы получить бесконечную энергию

Интернет-пользователи собрали "худшие полезные советы"

 
 
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Сеть наполнена полезными советами. Правда, некоторые из них скорей несут вред, чем пользу. Издание Bored Panda выбрало наиболее абсурдные «лайфхаки» из...

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