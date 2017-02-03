Сеть наполнена полезными советами. Правда, некоторые из них скорей несут вред, чем пользу. Издание Bored Panda выбрало наиболее абсурдные «лайфхаки» из онлайн-сообщества ShittyLifeProTips («Плохие советы для профессионалов»).

Внимание: не нужно следовать этим советам, некоторые из них могут быть опасны для жизни.

1. Разрежьте ваши теннисные мячики пополам. Так вы сэкономите место и в каждую банку поместится в два раза больше мячиков





2. Используйте сиденье для унитаза, чтобы поставить тарелку, пока смотрите телевизор





3. Сделайте селфи через картонный цилиндр от туалетной бумаги, чтобы притвориться Луной





4. Используйте металлическую часть ремня безопасности, чтобы открыть пивную бутылку во время езды





5. Сбрызните ваши запутавшиеся наушники лосьоном «Легкое расчесывание»





6. Используйте этот жилет, чтобы защитить личное пространство в час пик в метро





7. Пронести шоколадку в кинотеатр в США поможет этот трюк





8. Размагнитить экран айфона можно, опустив его в стакан с водой





9. Не покупайте новые носки, лучше используйте перманентный маркер





10. Не дайте торту заветриться – съешьте его за один присест





11. Коробку от нового телевизора лучше оставить у дома соседей, чтобы вас не ограбили





12. Если увидите, как кто-то плачет, спросите: «Это из-за вашей прически?»





13. Устали гладить рубашки? Располнейте, и эти складки исчезнут сами





14. Используйте непрозрачный скотч и ложку, если в офисе нет вилки





15. Примените вашего кота для мытья пола, чтобы сэкономить на дорогих чистящих средствах





16. Воткните штекер в удлиннитель, чтобы получить бесконечную энергию



