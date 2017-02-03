В Сети появилось видео применения 130-мм орудий М-46, одних из самых дальнобойных артиллерийских систем, которыми располагает сирийская армия.



Изображение: youtube.com

Благодаря использованию активно-реактивных снарядов BEE4 производства корпорации Norinco, закупленных у китайцев, эти орудия могут поражать цели на дальности до 44 км.



Фото: imp-navigator.livejournal.com

Для большей мобильности часть таких орудий сирийцы установили на шасси грузовиков Mercedes ACTROS 4140. Планировался серийный выпуск этих САУ, но начавшийся конфликт не позволил развернуть их производство.



Фото: twitter.com/MathieuMorant

В 50-х годах прошлого века М-46 являлась наиболее дальнобойным орудием Советской Армии. Эта пушка широко поставлялась на экспорт как союзникам СССР по Организации Варшавского договора, так и третьим странам, и использовалась десятками государств.