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Сирийская армия применила мощные орудия с дальностью огня до 44 км

04.02.2017 11:38 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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В Сети появилось видео применения 130-мм орудий М-46, одних из самых дальнобойных артиллерийских систем, которыми располагает сирийская армия.

Сирийская армия применила мощные орудия с дальностью огня до 44 км
Изображение: youtube.com

Благодаря использованию  активно-реактивных снарядов BEE4 производства корпорации Norinco, закупленных у китайцев, эти орудия могут поражать цели на дальности до 44 км.

Сирийская армия применила мощные орудия с дальностью огня до 44 км
Фото: imp-navigator.livejournal.com

Для большей мобильности часть таких орудий сирийцы установили на шасси грузовиков Mercedes ACTROS 4140. Планировался серийный выпуск этих САУ, но начавшийся конфликт не позволил развернуть их производство.

Сирийская армия применила мощные орудия с дальностью огня до 44 км
Фото: twitter.com/MathieuMorant

В 50-х годах прошлого века М-46 являлась наиболее дальнобойным орудием Советской Армии. Эта пушка широко поставлялась на экспорт как союзникам СССР по Организации Варшавского договора, так и третьим странам, и использовалась десятками государств.

 
 
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В Сети появилось видео применения 130-мм орудий М-46, одних из самых дальнобойных артиллерийских систем, которыми располагает сирийская армия.

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