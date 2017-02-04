Аэрокосмическая компания SpaceX опубликовала панорамное видео, снятое изнутри тестового участка Hyperloop. Видеозапись доступна на YouTube, передает издание N+1 .

Изображение: SpaceX / YouTube / nplus1.ru

Проект вакуумного поезда Hyperloop был представлен Илоном Маском в августе 2013 года. Транспортная система предполагает использование грузопассажирских капсул для перемещения по трубам, в которых поддерживается крайне низкое давление — в одну тысячную от атмосферного. Из-за низкого аэродинамического сопротивления внутри Hyperloop скорость движения поезда теоретически сможет достигать 1,2 тысячи километров в час.

Для того чтобы стимулировать разработку транспортной системы, SpaceX объявила о запуске конкурса Hyperloop Pod Competition на разработку и испытания грузопассажирской капсулы Hyperloop. Около штаб-квартиры компании в Хоторне (Калифорния) SpaceX построила тестовую трубу протяженностью 1,6 километра, предназначенную для испытания масштабных моделей вакуумного поезда. В конце января 2017 года на этом участке прошел первый этап конкурса Hyperloop Pod Competition — в трубе были испытаны прототипы 26 команд, тройка лучших моделей показала скорость в диапазоне от 90 до 94 километров в час.

Для съемки панорамного видео изнутри трубы Hyperloop представители SpaceX запустили собственную разгонную тележку, которая до этого использовалась для ускорения масштабных моделей участников конкурса. Скорость тележки на видео не слишком высока, поскольку она строилась для первого этапа Hyperloop Pod Competition, в рамках которого проверялась не максимальная скорость прототипов, а их общая работоспособность в условиях низкого давления.

Собственное видео изнутри трубы также опубликовала команда Массачусетского технологического института, которая вместе с командами Делфтского технического университета и Мюнхенского технического университета показала лучшие результаты на первом этапе. Второй этап Hyperloop Pod Competition — это соревнование на максимальную скорость, он пройдет летом 2017 года, точная дата будет назначена представителями SpaceX позднее.

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Кроме команд, участвующих в конкурсе, SpaceX разработками Hyperloop занимаются также другие организации. Например, Корейский железнодорожный научно-исследовательский институт совместно с Университетом Ханьянг планируют разработать прототип вакуумного поезда, который сможет развивать скорость до тысячи километров в час, Hyperloop Transportation Technologies заключила соглашение с правительством Словакии о постройке трассы Hyperloop в центральной Европе. Еще одна компания, Hyperloop One, испытала электромагнитную тележку и планировала испытания на полной скорости до конца 2016 года, однако позже стало известно о конфликте между сооснователями, и на данный момент неясно, какими темпами идет разработка.