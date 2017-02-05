Реклама игры World of Tanks вышла в финальном матче за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США, известном как Super Bowl. Об этом сообщают « Ведомости », сами видео доступны на YouTube .



World of Tanks North America / youtube.com

Super Bowl — одно из самых зрелищных мероприятий в США. Рекламодатели специально готовят ролики для этого события и платят огромные деньги, чтобы получить доступ к аудитории матча.

В 2016 году, по данным Nielsen, число зрителей матча превысило 111,9 миллионов человек. Тот же показатель во время инаугурации Дональда Трампа составил чуть больше 30 миллионов человек. В прошлом году стоимость 30-секундного рекламного ролика в перерыве матча оценивалась в 5 миллионов долларов, в этом году она оценивается в 6 миллионов.

Wargaming удалось получить размещение практически за половину стандартной цены, рассказал «Ведомостям» Юусо Миллиринн, глобальный директор по маркетингу и pr-разработчик игры Wargaming. «Стоимость подобного размещения в открытых источниках оценивается примерно в 6 миллионов долларов. Но в последний момент нам поступило крайне заманчивое предложение о размещении со скидкой, и мы согласились», — заявил он.

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В перерыве матча было показано два ролика по 15 секунд с лозунгом «Танки рулят». В этом году реклама Wargaming вышла во время Super Bowl вместе с рекламой Coca-Cola, Audi, Buick (General Motors), Fiat Chrysler и других известных брендов.