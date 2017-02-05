﻿﻿ Реклама Wargaming попала в самый дорогой эфир США. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Реклама Wargaming попала в самый дорогой эфир США

06.02.2017 09:27 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Реклама игры World of Tanks вышла в финальном матче за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США, известном как Super Bowl. Об этом сообщают «Ведомости», сами видео доступны на YouTube.

Реклама Wargaming попала в самый дорогой эфир США
World of Tanks North America / youtube.com

Super Bowl — одно из самых зрелищных мероприятий в США. Рекламодатели специально готовят ролики для этого события и платят огромные деньги, чтобы получить доступ к аудитории матча.

В 2016 году, по данным Nielsen, число зрителей матча превысило 111,9 миллионов человек. Тот же показатель во время инаугурации Дональда Трампа составил чуть больше 30 миллионов человек. В прошлом году стоимость 30-секундного рекламного ролика в перерыве матча оценивалась в 5 миллионов долларов, в этом году она оценивается в 6 миллионов.

Wargaming удалось получить размещение практически за половину стандартной цены, рассказал «Ведомостям» Юусо Миллиринн, глобальный директор по маркетингу и pr-разработчик игры Wargaming. «Стоимость подобного размещения в открытых источниках оценивается примерно в 6 миллионов долларов. Но в последний момент нам поступило крайне заманчивое предложение о размещении со скидкой, и мы согласились», — заявил он.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

В перерыве матча было показано два ролика по 15 секунд с лозунгом «Танки рулят». В этом году реклама Wargaming вышла во время Super Bowl вместе с рекламой Coca-Cola, Audi, Buick (General Motors), Fiat Chrysler и других известных брендов.

 
 
Ссылка на источник 24
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Реклама игры World of Tanks вышла в финальном матче за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США, известном как Super Bowl. Об этом сообщают «Ведомости», сами видео...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Сотрудник МЧС предупредила об опасной игре среди детей в соцсетях
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика