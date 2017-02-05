﻿ В Сеть попали фото и характеристики флагманского LG G6. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Сеть попали фото и характеристики флагманского LG G6

06.02.2017 10:08 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

До выставки MWC 2017, на которой должен быть официально представлен LG G6, осталось всего несколько недель — но качественные фотографии флагманского смартфона компании LG, раскрывающие все его конструктивные особенности, уже утекли в Сеть.

В Сеть попали фото и характеристики флагманского LG G6
Изображение: underkg.co.kr

Судя по снимкам, от модульной конструкции прошлогоднего LG G5 решено отказаться. Смартфон, скорее всего, получит цельнометаллический корпус, а на задней панели помимо двойной камеры и двухцветной светодиодной вспышки будет расположен сканер отпечатков. Также на фотографиях хорошо различим порт для зарядки USB Type-C и 3,5-мм порт для наушников.

Ожидается, что аппарат получит огромный экран на 5,7 дюймов с необычным соотношением сторон 18:9 (для сравнения — у большинства смартфонов оно равно 16:9) и будет занимать более 90% передней панели. Разрешение нового дисплея составит 1440×2880 пикселей, что дает плотность в 564 точек на дюйм.

В Сеть попали фото и характеристики флагманского LG G6


В Сеть попали фото и характеристики флагманского LG G6


В Сеть попали фото и характеристики флагманского LG G6


В Сеть попали фото и характеристики флагманского LG G6

Базироваться смартфон должен на процессорах компании Qualcomm — но последнюю версию чипа Snapdragon 835 он вряд ли получит. Сообщается, что первые партии нового процессора зарезервировала для себя компания Samsung для своего флагманского Galaxy S8.

К другим особенностям аппарата относится улучшенная система охлаждения (с тепловыми трубками) и защита от воды и пыли по стандарту IP68. Анонс смартфона должен состояться 26 февраля, перед началом ежегодной выставки MWC в Барселоне.

 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
До выставки MWC 2017, на которой должен быть официально представлен LG G6, осталось всего несколько недель — но качественные фотографии флагманского смартфона...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Апноэ: как не умереть от остановки дыхания во сне
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика