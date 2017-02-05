До выставки MWC 2017, на которой должен быть официально представлен LG G6, осталось всего несколько недель — но качественные фотографии флагманского смартфона компании LG, раскрывающие все его конструктивные особенности, уже утекли в Сеть.



Изображение: underkg.co.kr

Судя по снимкам, от модульной конструкции прошлогоднего LG G5 решено отказаться. Смартфон, скорее всего, получит цельнометаллический корпус, а на задней панели помимо двойной камеры и двухцветной светодиодной вспышки будет расположен сканер отпечатков. Также на фотографиях хорошо различим порт для зарядки USB Type-C и 3,5-мм порт для наушников.

Ожидается, что аппарат получит огромный экран на 5,7 дюймов с необычным соотношением сторон 18:9 (для сравнения — у большинства смартфонов оно равно 16:9) и будет занимать более 90% передней панели. Разрешение нового дисплея составит 1440×2880 пикселей, что дает плотность в 564 точек на дюйм.























Базироваться смартфон должен на процессорах компании Qualcomm — но последнюю версию чипа Snapdragon 835 он вряд ли получит. Сообщается, что первые партии нового процессора зарезервировала для себя компания Samsung для своего флагманского Galaxy S8.

К другим особенностям аппарата относится улучшенная система охлаждения (с тепловыми трубками) и защита от воды и пыли по стандарту IP68. Анонс смартфона должен состояться 26 февраля, перед началом ежегодной выставки MWC в Барселоне.