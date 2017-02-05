Какой процент белорусов страдает от апноэ — особенно длительных остановок дыхания во сне, белорусские медики не знают. Но точно знают, что риск заснуть и не проснуться у пациентов с тяжелой формой апноэ доходит до 37%. Это мировая статистика.

"В западноевропейских странах диагноз обструтивного апноэ во сне ставят примерно 4% жителей в возрасте до 40 лет. Но уже к 60 годам эта цифра возрастает до 20%", — рассказала корреспонденту Sputnik Вере Дашкевич кандидат медицинских наук ученый секретарь РНПЦ оториноларингологии Жанна Колядич.

В Беларуси этой проблемой вплотную занимаются чуть более шести лет. За это время изучили западные протоколы, поняли, что они не всегда применимы к белорусским пациентам, и разработали собственный алгоритм диагностики, сделав попутно еще и научное открытие.



© Sputnik / Артем Бордовский Ученый секретарь РНПЦ оториноларингологии Жанна Колядич занимается проблемой апноэ уже не один год

Почему останавливается дыхание

Причины остановок дыхания могут быть разными. Человек может перестать дышать во сне из-за обструкции — препятствия в воздухоносных путях, которое мешает воздуху добраться до легких, может — из-за мозговой патологии, когда дыхательный центр по каким-то причинам перестанет посылать сигналы "дыши".

Храп — это один из признаков обструкции. Собственно пациенты, которые приходили в РНПЦ с жалобами на храп, и подтолкнули специалистов заняться этой проблемой.

Колядич с коллегами изучили американский опыт диагностики обструктивного апноэ во сне, освоили операции… А потом поняли, что западные схемы у нас, увы, не работают.

Запущенные пациенты

Американские протоколы в Беларуси не работают, потому что пациенты, порой, попадают к врачам уже в довольно запущенном состоянии.

"В странах со страховой медициной каждый врач при малейших признаках апноэ у пациента сразу отрабатывает весь необходимый алгоритм — делает исследование на полисомнографе и эндоскопию. В итоге пациентов до таких ярко выраженных изменений верхних дыхательных путей просто не доводят. К нам же народ приходит, когда тонус тканей значительно изменен", — заметила Жанна Колядич.



© Sputnik / Артем Бордовский Прежде чем начать лечить апноэ, важно удостовериться, что в носоглотке нет никаких механических препятствий

На картину заболевания могут влиять и сопутствующие патологии. Потому в свой протокол белорусские специалисты включили дополнительные исследования и консультации у кардиологов, неврологов, эндокринологов, ортодонтов.

"Вот почему в других странах мира не возникает необходимости включать в алгоритм ортодонта и челюстно-лицевого хирурга? Потому что все дисморфические особенности корректируются в детском возрасте. У нас же взрослые люди порой ходят с двумя рядами зубов, и их это не тревожит. Но это же меняет положение языка, сужается пространство. А если изменены костные взаимоотношения, то, чтобы хирург не делал на мягких тканях, пространство для циркуляции воздуха останется суженным. Это работа для ортодонта, а в некоторых случаях и для челюстно-лицевого хирурга", — объяснила Жанна Колядич.

Из 6 операций, которые практикуют в настоящее время хирурги РНПЦ при лечении апноэ, 2 — это белорусские запатентованные ноу-хау. Есть и одно научное открытие, которое позволило специалистам в ряде случаев решить проблему остановки дыхания во сне без операционного вмешательства.

Без операции

В западных странах, пациентам, страдающим от остановок дыхания во сне, предлагают ночью пользоваться специальным аппаратом (СРАР), заставляющим дышать принудительно.



© Sputnik / Артем Бордовский Перед проведением эндоскопии - одной из основных процедур по диагностике апноэ

Убедить всех белорусских пациентов, страдающих обструктивным апноэ во сне, на этот метод лечения было невозможно. Пациенты сопротивлялись, аргументировали тем, что это слишком дорого и неудобно спать. Нужен был железобетонный аргумент. И медики в союзе с учеными ак

адемии наук нашли такой аргумент.

"Отоларингологи удивлялись, почему обструкция есть и во сне и во время бодрствования, но остановка дыхания происходит только во время сна (ночного или дневного). Мы стали анализировать: помимо периферического апноэ, связанного с препятствием в воздухоносных путях, есть же еще и центральное апноэ, которое возникает при нарушении работы дыхательного центра в головном мозге. Если там нарушается взаимодействие нейронов, которые посылают сигналы к вдыхательным мышцам и обеспечивают дыхательный ритм, то легочная вентиляция прекращается. И вот мы предположили, а что если у людей с обструтивным апноэ наблюдаются еще и элементы повреждения центральных механизмов", — рассказал один из разработчиков алгоритма комбинированного лечения и профилактики обструктивного апноэ во сне заместитель директора по научной работе Института физиологии НАН Беларуси Владимир Кульчицкий.



© Sputnik / Вера Дашкевич. Заместитель директора по науке института физиологии НАН Беларуси Владимир Кульчицкий

Предположение оказалось верным. Более того, ученые в экспериментах выяснили, что причиной остановки дыхания во сне становиться низкая чувствительность рецепторов мозга к углекислому газу.

"Когда вы бодрствуете, то сознание активно участвует в дыхании, а во сне, если чувствительность мозга к СО2 снижена, то организм ждет, когда уровень углекислого газа вырастет до такого уровня, чтобы рецепторы на него отреагировали. Но если чувствительность рецепторов глубоко снижена, а человек сознательно не может восстановить дыхание, то он может и не проснуться", — заметил Кульчицкий.

В итоге всех пациентов с подозрением на обструктивное апноэ белорусские медики стали тестировать на чувствительность к СО2. И если выясняется, что чувствительность снижена существенно, корректируют тактику лечения — вплоть до отказа от операции. Ведь удаление обструкции — то есть препятствия для циркуляции воздуха в этом случае не гарантирует избавления от проблемы.



© Sputnik / Артем Бордовский При помощи полисомнографа можно установить сколько эпизодов апноэ случилось у пациента за ночь

"Мы ввели в протокол это исследование, чтобы избежать операций, когда это можно. Таким пациентам мы рекомендуем использовать СРАР-аппарат, объясняем при этом о причинах низкой чувствительности к СО 2 и риске умереть ", — пояснила Жанна Колядич.

Кому беспокоиться

Храп, дневная сонливость, повышенная утомляемость и частые вставания в туалет по ночам — основные маркеры, которые позволяют медикам предположить наличие у пациента апноэ во сне.

Мужчины страдают чаще, чем женщины. В группе риска также любители выпить на ночь и слишком полные люди.

"Ожирение — это, пожалуй, основной фактор риска апноэ. Обратите внимание, у 56% пациентов, у кого устранимы препятствия в дыхательных путях, — это обструкция за счет отложения жира на уровне боковых стенок глотки. Нет такой операции, кроме снижения веса. Этому человеку нужно просто снизить вес", — заметила Жанна Колядич.

Полтора года назад специалисты начали массовый скрининг всего населения Беларуси, составили опросники, позволяющие с более чем 80%-ной точностью определить, есть ли у человека опасность апноэ во сне или нет.



© Sputnik / Артем Бордовский Во время проведения эндоскопии врач получает полную информацию о состоянии дыхательных путей пациента

"Потому что как уговорить пациента на дорогую полисомнографию, которая и может диагностировать апноэ? Мы говорим, если у вас по опросу риск апноэ более 60%, риск апноэ тяжелой степени более 17%, проконсультируйтесь у лор-врача. Он оценивает верхние дыхательные пути на предмет очевидных препятствий. И если он их увидит, то тогда обоснованно рекомендует уже пройти полисомнографию", — объяснила ученый секретарь РНПЦ.

Специалист настоятельно советует всем, кто страдает от нарушения сна или храпа, своевременно обращаться к врачам.

А пока медики уговаривают белорусов на диагностику, в РНПЦ оториноларингологии, прослышав про белорусский алгоритм комбинированного лечения и профилактики обструктивного апноэ во сне, понемногу поехали иностранные коллеги для обучения и пациенты для лечения.