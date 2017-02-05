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В российскую армию поставили секретные пулеметы с титановыми деталями
06.02.2017 11:18 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Оружейный завод им. Дегтярева подготовил для российской армии первую партию новейших пулеметов, чьи характеристики до сих пор засекречены,
Во время презентации новинки прессе стали известны некоторые подробности о новом оружии. Заместитель главного инженера завода им. Дегтярева Андрей Макнин рассказал, что новинка представляет собой глубокую модернизацию пулемета «Печенег» калибра 7,62 мм. В ней снижен вес и габариты, а также улучшена эргономика.
Всего от проектирования до выпуска первой партии оружия прошло четыре года. При изготовлении пулемета использовался титан, что увеличило прочность конструкции. Оружие эффективно справляется с выполнением задач при температуре от -50 до +50 градусов.
Новый пулемет снабдили планкой Пикатинни для крепления унифицированного оптического прицела 1П89−3, телескопическим складным прикладом, удобным при стрельбе в бронежилете или зимней одежде.
Для спецназа была разработана версия с укороченным стволом и приспособлением для бесшумной и беспламенной стрельбы. Примечательно, что при транспортировке части оружия могут складываться. В таком виде новый пулемет на 3 см короче штатного автомата Калашникова.
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Оружейный завод им. Дегтярева подготовил для российской армии первую партию новейших пулеметов, чьи характеристики до сих пор засекречены, сообщают «Новости...
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