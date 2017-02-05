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Британский адмирал указал на уязвимость новейших английских эсминцев
06.02.2017 11:58 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Контр-адмирал Королевских ВМС Крис Пэрри указал на уязвимость новейших эсминцев типа 45 Daring перед российскими подлодками из-за высокой шумности британских кораблей,
По словам Пэрри, английские эсминцы могут быть обнаружены российскими подводными лодками на расстоянии порядка 160 км. Высокопоставленный военный заявил, что эсминцы «адски шумят» под водой.
В связи с этим Крис Пэрри вспомнил, как командовал эсминцем Gloucester (тип Sheffield), то его матросы подкладывали деревянные клинья под крышки люков, чтобы они не гремели.
С тех пор, по словам адмирала, ситуация не изменилась. Пэрри отметил, что были вложены огромные деньги в совершенствование противоракетной обороны корабля, а противолодочной защите должного внимания не уделили.
Напомним, эсминцы типа 45 Daring страдают от технических неисправностей. Например, в июне этого года высокая температура воды в Персидском заливе
Позже выяснилось, что газовые турбины корабля Rolls-Royce WR-21 замедляются в теплых водах, двигатель не может генерировать достаточное количество энергии. Система этого не распознает и требует еще больше энергии, что становится фатальным для корабля, электронное оборудование которого выходит из строя.
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Контр-адмирал Королевских ВМС Крис Пэрри указал на уязвимость новейших эсминцев типа 45 Daring перед российскими подлодками из-за высокой шумности британских...
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