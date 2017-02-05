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LG G6 рассекретили со всех сторон
06.02.2017 11:03 — Новости Hi-Tech | TechLabs
В Сети появились новые качественные фотографии флагманского смартфона LG G6, анонс которого состоится 26 февраля в рамках выставки MWC 2017.
Гаджет получил большой экран с тонкими рамками и цельнометаллический корпус. На тыльной стороне располагаются сканер отпечатков пальцев и сдвоенная камера с двойной светодиодной вспышкой. Также на снимках отчетливо виден порт USB-C. Разъем для наушников расположен на верхнем торце устройства.
Смартфону LG G6 приписывают 5,7-дюймовый экран с разрешением 2880 x 1440 пикселей и четырехъядерный процессор Qualcomm Snapdragon 821. В добавок к этому устройство порадует защитой от воды и пыли по стандарту IP68. В качестве операционной системы выступит Android 7.0 Nougat.
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В Сети появились новые качественные фотографии флагманского смартфона LG G6, анонс которого состоится...
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