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LG G6 рассекретили со всех сторон

06.02.2017 11:03 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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В Сети появились новые качественные фотографии флагманского смартфона LG G6, анонс которого состоится 26 февраля в рамках выставки MWC 2017.

LG G6 рассекретили со всех сторон

Гаджет получил большой экран с тонкими рамками и цельнометаллический корпус. На тыльной стороне располагаются сканер отпечатков пальцев и сдвоенная камера с двойной светодиодной вспышкой. Также на снимках отчетливо виден порт USB-C. Разъем для наушников расположен на верхнем торце устройства.

LG G6 рассекретили со всех сторон

LG G6 рассекретили со всех сторон

LG G6 рассекретили со всех сторон

LG G6 рассекретили со всех сторон

Смартфону LG G6 приписывают 5,7-дюймовый экран с разрешением 2880 x 1440 пикселей и четырехъядерный процессор Qualcomm Snapdragon 821. В добавок к этому устройство порадует защитой от воды и пыли по стандарту IP68. В качестве операционной системы выступит Android 7.0 Nougat.

 
 
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В Сети появились новые качественные фотографии флагманского смартфона LG G6, анонс которого состоится...

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