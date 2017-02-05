В Сети появились новые качественные фотографии флагманского смартфона LG G6, анонс которого состоится 26 февраля в рамках выставки MWC 2017.





Гаджет получил большой экран с тонкими рамками и цельнометаллический корпус. На тыльной стороне располагаются сканер отпечатков пальцев и сдвоенная камера с двойной светодиодной вспышкой. Также на снимках отчетливо виден порт USB-C. Разъем для наушников расположен на верхнем торце устройства.

















Смартфону LG G6 приписывают 5,7-дюймовый экран с разрешением 2880 x 1440 пикселей и четырехъядерный процессор Qualcomm Snapdragon 821. В добавок к этому устройство порадует защитой от воды и пыли по стандарту IP68. В качестве операционной системы выступит Android 7.0 Nougat.