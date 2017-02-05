На торрент-трекерах появилась официально непредставленная операционная система Windows 10 Cloud, которая представляет собой облегченную и сильно ограниченную версию популярной платформы.

Windows 10 Cloud работает только с сертифицированными приложениями из магазина Windows Store. Обычные Win32-приложения она не поддерживает. Доступ к проводнику также ограничен. Размер тестового дистрибутива составляет 4,2 ГБ.





Новая система призвана составить конкуренцию Chrome OS от Google. Предполагается, что производители будут устанавливать ее на ноутбуки стоимостью до $300. При этом для OEM-партнеров Microsoft система может быть бесплатной.

Официальная презентация Windows 10 Cloud состоится в апреле. Тогда же могут быть представлены первые устройства на ее основе.