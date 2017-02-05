Компания Palit представила графический ускоритель GeForce GTX 1050Ti KalmX. Производитель утверждает, что это первая видеокарта на базе GPU GTX 1050 Ti с пассивной системой охлаждения. Она не издает никакого шума и не требует подключения дополнительного питания. При этом способна справиться с любыми современными играми.





Частотные характеристики новинки соответствуют эталонным: 1290/1392 МГц для ядра и 7000 МГц для памяти GDDR5, емкость которой составляет 4 ГБ. Для вывода изображения предусмотрены разъемы DVI, HDMI и DisplayPort. Длина ускорителя равна 185 мм.

Стоимость и сроки начала поставок видеокарты Palit GeForce GTX 1050Ti KalmX не уточняются. Однако за ориентир можно взять референсные модели, которые продаются по цене $139.