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Представлена видеокарта Palit GeForce GTX 1050Ti KalmX с пассивной системой охлаждения
06.02.2017 11:47 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Компания Palit представила графический ускоритель GeForce GTX 1050Ti KalmX. Производитель утверждает, что это первая видеокарта на базе GPU GTX 1050 Ti с пассивной системой охлаждения. Она не издает никакого шума и не требует подключения дополнительного питания. При этом способна справиться с любыми современными играми.
Частотные характеристики новинки соответствуют эталонным: 1290/1392 МГц для ядра и 7000 МГц для памяти GDDR5, емкость которой составляет 4 ГБ. Для вывода изображения предусмотрены разъемы DVI, HDMI и DisplayPort. Длина ускорителя равна 185 мм.
Стоимость и сроки начала поставок видеокарты Palit GeForce GTX 1050Ti KalmX не уточняются. Однако за ориентир можно взять референсные модели, которые продаются по цене $139.
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Компания Palit представила графический ускоритель GeForce GTX 1050Ti KalmX. Производитель утверждает, что это...
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