Первые процессоры Intel с графикой AMD Radeon могут выйти уже в этом году. Об этом сообщил Кайл Беннет, руководитель ресурса HardOCP, передает InGame .

По его словам, Intel подписала лицензионное соглашение с AMD еще в декабре прошлого года, но финансовая сторона сделки пока не выполнена.

Соглашение предполагает производство гибридных процессоров с двумя кристаллами на одной подложке – с CPU от Intel и GPU от AMD соответственно. Дебют новинок состоится уже в этом году. Речь идет о процессорах поколения Kaby Lake, которые по производительности будут находится в начальном и среднем сегментах.





Сделка позволит Intel сократить затраты на разработку и проектирование интегрированной графики, тогда как AMD получит финансовую выгоду от поставок готовых кристаллов конкуренту.

Новинкам предстоит конкурировать с собственными гибридными процессорами AMD, которые выйдут в этом году и предложат вычислительную мощь Zen с графикой Vega.