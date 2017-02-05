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Процессоры Intel с графикой AMD Radeon появятся в 2017 году

06.02.2017 12:47 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Первые процессоры Intel с графикой AMD Radeon могут выйти уже в этом году. Об этом сообщил Кайл Беннет, руководитель ресурса HardOCP, передает InGame.

По его словам, Intel подписала лицензионное соглашение с AMD еще в декабре прошлого года, но финансовая сторона сделки пока не выполнена.

Соглашение предполагает производство гибридных процессоров с двумя кристаллами на одной подложке – с CPU от Intel и GPU от AMD соответственно. Дебют новинок состоится уже в этом году. Речь идет о процессорах поколения Kaby Lake, которые по производительности будут находится в начальном и среднем сегментах.

Процессоры Intel с графикой AMD Radeon появятся в 2017 году

Сделка позволит Intel сократить затраты на разработку и проектирование интегрированной графики, тогда как AMD получит финансовую выгоду от поставок готовых кристаллов конкуренту.

Новинкам предстоит конкурировать с собственными гибридными процессорами AMD, которые выйдут в этом году и предложат вычислительную мощь Zen с графикой Vega.

 
 
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Первые процессоры Intel с графикой AMD Radeon могут выйти уже в этом году. Об этом сообщил Кайл Беннет,...

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