Новый флагманский смартфон Samsung Galaxy S8 получит 6 ГБ оперативной памяти. В Южной Корее и Китае стоимость модели с накопителем на 64 ГБ составит $885, со 128 ГБ - $943. В других регионах выйдет модификация с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти. Каковая будет ее стоимость, пока неизвестно.





Galaxy S8 приписывают 5,7-дюймовый Super AMOLED экран с разрешением 2560 x 1440 пикселей, процессор Qualcomm Snapdragon 835, 12-мегапиксельную тыльную камеру и 8-мегапиксельную дополнительную. Физической кнопки Home не будет, а сканер отпечатков разместится на тыльной стороне. Также новинка порадует портом USB-C и цифровым помощником Bixby, разработкой которого занимаются создатели Siri. В качестве операционной системы выступит Android 7 Nougat.

Поговаривают, что 26 февраля Samsung покажет тизер-ролик со смартфоном, а полноценная презентация состоится 29 марта.