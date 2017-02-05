﻿ Galaxy S8 выйдет в модификациях с 4 и 6 ГБ ОЗУ. 21.by
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Galaxy S8 выйдет в модификациях с 4 и 6 ГБ ОЗУ

06.02.2017 12:42 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Новый флагманский смартфон Samsung Galaxy S8 получит 6 ГБ оперативной памяти. В Южной Корее и Китае стоимость модели с накопителем на 64 ГБ составит $885, со 128 ГБ - $943. В других регионах выйдет модификация с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти. Каковая будет ее стоимость, пока неизвестно.

Galaxy S8 выйдет в модификациях с 4 и 6 ГБ ОЗУ

Galaxy S8 приписывают 5,7-дюймовый Super AMOLED экран с разрешением 2560 x 1440 пикселей, процессор Qualcomm Snapdragon 835, 12-мегапиксельную тыльную камеру и 8-мегапиксельную дополнительную. Физической кнопки Home не будет, а сканер отпечатков разместится на тыльной стороне. Также новинка порадует портом USB-C и цифровым помощником Bixby, разработкой которого занимаются создатели Siri. В качестве операционной системы выступит Android 7 Nougat.

Поговаривают, что 26 февраля Samsung покажет тизер-ролик со смартфоном, а полноценная презентация состоится 29 марта.

 
 
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Новый флагманский смартфон Samsung Galaxy S8 получит 6 ГБ оперативной памяти. В Южной Корее и Китае стоимость...

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