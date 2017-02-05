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Презентация процессоров AMD Ryzen состоится 2 марта

06.02.2017 12:50 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Презентация новых процессоров AMD Ryzen состоится 2 марта 2017 года. Известно, что компания поделила новинки на три семейства — SR7, SR5 и SR3. Конкурировать они будут с процессорами Intel Core i7, Core i5 и Core i3 соответственно, сообщает InGame.

Всего компания готовит к выпуску 17 процессоров с различными комбинациями частот, количеством ядер и потоков. Однако старте будут доступны лишь некоторых из них. В первую очередь в продажу поступят флагманские SR7, а затем все остальные.

Презентация процессоров AMD Ryzen состоится 2 марта

Отметим, что указанные в списке частотные характеристики могут быть неточными, а процессоры с приставкой PRO предназначены, предположительно, для делового применения и отличаются от обычных версий более длительным сроком поддержки.

Кроме этого, все новинки должны получить разблокированный множитель, который позволит им показывать очень высокие результаты в результате разгона.

 
 
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Презентация новых процессоров AMD Ryzen состоится 2 марта 2017 года. Известно, что компания поделила...

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