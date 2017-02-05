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Samsung Pay не спешит c запуском в Беларуси: официальный комментарий

06.02.2017 18:17 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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В ближайшее время официальный запуск платежного сервиса Samsung Pay в Беларуси не планируется. Об этом 42.TUT.BY сообщил глава российского подразделения Samsung Mobile Аркадий Граф.

Samsung Pay не спешит c запуском в Беларуси: официальный комментарий
Аркадий Граф. Фото: Дмитрий Смирнов, TUT.BY

Топ-менеджер пояснил, что какой-либо работы в этом направлении пока не велось и четких планов у компании по вводу сервиса в Беларуси на данный момент нет.

При этом Samsung Pay набирает популярность в России. С помощью смартфонов Samsung совершено более миллиона транзакций, самая большая оплата была на сумму более 17 тысяч долларов.

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