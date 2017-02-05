Всего 4 часа полета, и из замерзшего, заснеженного Минска ты попадаешь в настоящую весну. Именно Барселону компания Samsung выбрала для проведения своего ежегодного форума.





Samsung Forum 2017 — мероприятие, на котором корейская компания демонстрирует новые продукты и технологии, говорит о достижениях и раскрывает ближайшие планы. Рассказываем, что интересного мы увидели в этом году.





Телевизоры будущего, которые будут по карману белорусам

В рамках выставки CES 2017 в самом начале года компания представила новую линейку своих телевизоров QLED . Samsung позиционирует их как достойный ответ OLED-устройствам основного конкурента — LG. Кстати именно эти две компании делят лидерство в Беларуси с долями 40%.





Здесь используется передовая технология metal Quantum Dot — более продвинутая версия прошлогодней Quantum Dot (технология увеличивает яркость, точность цветопередачи и энергоэффективность устройств).

Яркость новых ТВ составляет 1500−2000 нит, тогда как прошлогодние модели выдавали до 1000 нит. Кроме того, новинки могут отображать 99% цветового пространства DCI-P3, а передача цвета с повышением яркости не ухудшается.



QLED-ТВ против обыкновенного

Кроме того, новые телевизоры могут похвастать ультратонкой рамкой, удобным, полностью металлическим пультом дистанционного управления, новым типом крепления, позволяющим вплотную прикрепить гаджет к стене и легко выставить его уровень, а также практически полным отсутствием проводов — к телевизору идет лишь один тонкий провод, который ведет к блоку со всевозможными портами и разъемами.





Можно сколь угодно долго рассуждать о технологиях, но лучше новые телевизоры Samsung увидеть вживую. Смотрятся они действительно потрясающе. Прекрасная смесь дизайна и новейших технологий, за которую придется немало выложить.





Нам пообещали, что новинки станут более доступны белорусам по цене — примерно на 20%. Потому как прошлогодние модели стоят совсем недемократично — от 3000 рублей .

При этом самого любимого в нашей стране размера экрана — 32 дюйма — в новой линейке нет. Самая маленькая модель здесь — 55-дюймовая, в продажу в СНГ новые модели поступят весной.





Интересно, что, несмотря на высокую стоимость, продажи 4K-телевизоров в СНГ растут третий год подряд, в 2017 году итоговая цифра может превысить 1 миллион штук.

В довесок к ультрасовременным телевизорам Samsung предлагает и премиум-акустику с поддержкой 32-битного звука и UHQ (Ultra High Quality) звучания. Причем есть возможность конвертации обычного звучания в 32-битное.





Среди аудионовинок компании — саундбар Sound+ с 5-канальной системой и встроенным сабвуфером, а также мощная портативная колонка Audio H7.

Холодильники с Wi-Fi и одновременное приготовление двух блюд

Второе важное для Samsung направление в СНГ — бытовая техника.

Журналистам рассказали о популярности стиральных машин с технологией AddWash — специальная дверца позволяет добавить белье прямо во время стирки. Кстати, здесь Samsung адаптировалась к особенностям нашего рынка (квартирам с маленькими ванными), выпустив серию узких AddWash-машин глубиной 45 см.





Кроме того, Samsung напомнила и о других передовых продуктах, популярных в СНГ — в частности о холодильниках с тонкими стенками, дающими больший полезный объем при обычных габаритах, и системами быстрого охлаждения Metal Cooling (металлическая пластина на задней стенке) и Twin Cooling Plus (бережное сохранение продуктов без смешения запахов).





Корейцы выходят в новый сегмент — у них появились полностью встраиваемые холодильники с максимальным набором технологий и Wi-Fi модулем.





Еще одна интересная новинка в арсенале производителя — духовые шкафы с технологией Dual Cook. В них можно одновременно готовить два блюда, причем с разными температурными режимами и без смешивания запахов.

Секрет заключается в разделителе посередине, блокирующем запахи. При этом в каждой части такого шкафа есть свое освещение:





Если вы живете в новом доме, но ностальгируете по старым-добрым газовым плитам, вам понравятся варочные панели с технологией Virtual Flame с помощью светодиодов имитирующие языки пламени. Есть варианты с голубыми и оранжевыми огоньками. Чем сильнее подогрев, тем выше и ярче огоньки.









Как рассказал представитель компании, эта технология — не просто развлечение, с помощью огоньков вы видите, что в настоящее время идет нагрев и посуда может быть горячей.

Наконец, Samsung абсолютно уверена в потенциале роботов-пылесосов, мощность которых за последние несколько лет выросла в 60 раз.

Последняя модель ее PowerBot стоимостью до 800 долларов позволяет сканировать близлежащие препятствия, чистить углы, а также подчиняться указаниям пульта — лазерной указки. Достаточно указать грязное место, и робот тут же почистит его.





«Скоро мы покажем телефон будущего»

Так начал свою презентацию Аркадий Граф, глава российского подразделения Samsung Mobile. Речь, конечно же, идет о Galaxy S8, который корейская компания представит в конце марта ( читайте всё, что о нем на данный момент известно ).

По словам Графа, Samsung сохранил лидерство на рынке смартфонов, несмотря на тяжелый удар в виде Galaxy Note 7. При этом в СНГ прибыль компании выросла за счет увеличения продаж в среднем и высоком ценовом диапазонах.



Galaxy S7 Edge в розовом цвете.

Топ-менеджер уверен, что в ближайший год положение Samsung на рынке СНГ лишь усилится за счет нового флагманского смартфона: «Это будет новый лидер, не имеющий аналогов, который полностью изменит представление о смартфонах». Серьезное заявление, посмотрим, что получится на самом деле.



Аркадий Граф

Граф также отметил увеличившиеся продажи линейки «почти флагманов» Galaxy A, спрос на которые превысил их ожидания (читайте обзор смартфонов), а также рост реализации смарт-часов Galaxy Gear. К примеру, последние Gear S3 (обзор) продаются в три раза лучше предшественников.

Кроме того, глава российского Samsung Mobile похвастал теплым приемом их платежной системы Samsung Pay, которой пользуется четверть владельцев совместимых смартфонов (пока это лишь гаджеты линеек Galaxy S и Galaxy A).





Позже Аркадий Граф рассказал нам подробности о появлении Samsung Pay в Беларуси, читайте об этом здесь .

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