Торговая интернет-площадка AliExpress объявила об отказе от уровня «Эконом-доставка» для покупателей из Беларуси и Украины. Сообщение об этом опубликовано на сайте компании.



Глава Alibaba Group Джек Ма на торжественном мероприятии в честь распродажи. Изображение: alizila.com

Опция «Эконом-доставка» (Economy Shipping) — самая дешевая и наиболее длительная из всех, что предлагает площадка. В ней товар пересылают с помощью служб China Post или HongKong Air Mail, международный трек-номер при этом не присваивается.

По сообщению компании, от такого способа пересылки было решено полностью отказаться в Беларуси и Украине. Для покупателей из России «Эконом-доставка» станет недоступна для товаров дороже двух долларов. Изменения вступят в силу 7 февраля в 11.00 по минскому времени.

Некоторые СМИ сообщили об ожидаемом подорожании товаров интернет-площадки за счет обязательной платы за доставку. Однако из опубликованного объявления это не следует. По сообщению компании, для белорусов останутся доступны уровни «Стандартная доставка» (Standard Shipping) и «Ускоренная доставка» (Expedited Shipping). «Стандартная доставка» может быть бесплатна для покупателя.