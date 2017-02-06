Зарубежная торговая онлайн-площадка AliExpress с 7 февраля изменяет правила доставки товаров в Беларусь, Россию и Украину. Теперь каждой посылке будут присваивать трекинговый номер, по которому можно отследить ее перемещение. Скажется ли это на ценах?





На таких же условиях, как и белорусы, товары с AliExpress будут получать с 7 февраля и украинцы. А вот для российских клиентов трекинговый номер будут присваивать только для посылок, которые стоят дороже двух долларов.

— Россияне заказывают больше товаров, чем белорусы. Количество заказов за прошлый год из-за рубежа, которые оформили в России, близится к отметке в 260 миллионов. Понятно, что при таком количестве отследить абсолютно все посылки сложно. Тем более средний чек на этих платформах достаточно небольшой. Но было бы хорошо, если и для России ввели бы трек-номер для всех посылок, — убежден исполнительный директор Ассоциации компаний интернет-торговли России (АКИТ) Артем Соколов.

По его мнению, стоимость товаров в интернет-магазинах, которые торгуют через AliExpress, из-за трекинговых номеров не изменится.

— Конкурентная среда не позволит повысить цены, скорее всего, они останутся на прежнем уровне. У этих интернет-магазинов достаточно маржи, чтобы «зашить» стоимость трек-номера в свои издержки, — считает Артем Соколов. — И если смотреть на основные предложения, которые размещаются на AliExpress, то в большинстве случаев написано, что доставка бесплатная. Я думаю, что она бесплатной и останется, потому что для продавцов это конкурентное преимущество.

Зато клиенты AliExpress выиграют от нововведения, уверен эксперт.

— Комфорта только прибавится, потому что потребитель сможет оперативно следить за тем, где находится его посылка, — говорит Артем Соколов. — Трекинговый номер также позволяет таможенным службам получить информацию о том, что находится в посылке, кому она отправлена, а также узнать другие данные.

К слову, отслеживать перемещение международных почтовых отправлений с трек-номером на территории Беларуси можно на сайте «Белпочты», сообщает Минская региональная таможня.

Напомним, с 14 апреля прошлого года белорусы получают зарубежные посылки для личного пользования по новым правилам: максимальная сумма заказа в один месяц ограничена 22 евро и 10 килограммами (независимо от количества покупок). За все, что больше лимита, нужно платить 30% с суммы превышения. В России также хотят снизить лимиты на зарубежные посылки.