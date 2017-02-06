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AliExpress меняет правила доставки заказов в Беларусь. Подорожают ли из-за этого товары?
07.02.2017 08:24 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Зарубежная торговая онлайн-площадка AliExpress с 7 февраля
На таких же условиях, как и белорусы, товары с AliExpress будут получать с 7 февраля и украинцы. А вот для российских клиентов трекинговый номер будут присваивать только для посылок, которые стоят дороже двух долларов.
— Россияне заказывают больше товаров, чем белорусы. Количество заказов за прошлый год из-за рубежа, которые оформили в России, близится к отметке в 260 миллионов. Понятно, что при таком количестве отследить абсолютно все посылки сложно. Тем более средний чек на этих платформах достаточно небольшой. Но было бы хорошо, если и для России ввели бы трек-номер для всех посылок, — убежден исполнительный директор Ассоциации компаний интернет-торговли России (АКИТ) Артем Соколов.
По его мнению, стоимость товаров в интернет-магазинах, которые торгуют через AliExpress, из-за трекинговых номеров не изменится.
— Конкурентная среда не позволит повысить цены, скорее всего, они останутся на прежнем уровне. У этих интернет-магазинов достаточно маржи, чтобы «зашить» стоимость трек-номера в свои издержки, — считает Артем Соколов. — И если смотреть на основные предложения, которые размещаются на AliExpress, то в большинстве случаев написано, что доставка бесплатная. Я думаю, что она бесплатной и останется, потому что для продавцов это конкурентное преимущество.
Зато клиенты AliExpress выиграют от нововведения, уверен эксперт.
— Комфорта только прибавится, потому что потребитель сможет оперативно следить за тем, где находится его посылка, — говорит Артем Соколов. — Трекинговый номер также позволяет таможенным службам получить информацию о том, что находится в посылке, кому она отправлена, а также узнать другие данные.
К слову, отслеживать перемещение международных почтовых отправлений с трек-номером на территории Беларуси можно
Напомним, с 14 апреля прошлого года белорусы
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Зарубежная торговая онлайн-площадка AliExpress с 7 февраля изменяет правила доставки товаров в Беларусь, Россию и Украину. Теперь каждой посылке будут присваивать...
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