|
американский морпех не удержал пулемет и едва не выстрелил в себя
07.02.2017 10:28 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
В Сети появилось
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
В какой-то момент военнослужащий не справляется с оружием, и пулемет уводит вниз. Оружие начинает стрелять прямо под ноги бойца. Несмотря на опасную ситуацию, солдат остался жив и отделался лишь испугом.
M249 SAW — вариант ручного пулемета FN Minimi для армии США калибра 5,56×45 мм. Пулемет комплектуется 100- или 200-зарядной разъемно-звеньевой лентой M2.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Сети появилось видео со стрельб, проводимых американской армией. В кадре солдат ведет стрельбу из положения стоя, держа пулемет М249 одной рукой за сошку.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии