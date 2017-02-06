В Сети появилось видео со стрельб, проводимых американской армией. В кадре солдат ведет стрельбу из положения стоя, держа пулемет М249 одной рукой за сошку.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube . Подписывайтесь!

В какой-то момент военнослужащий не справляется с оружием, и пулемет уводит вниз. Оружие начинает стрелять прямо под ноги бойца. Несмотря на опасную ситуацию, солдат остался жив и отделался лишь испугом.

M249 SAW — вариант ручного пулемета FN Minimi для армии США калибра 5,56×45 мм. Пулемет комплектуется 100- или 200-зарядной разъемно-звеньевой лентой M2.