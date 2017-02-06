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Российский завод отгрузил партию насосов для первого блока БелАЭС

07.02.2017 11:10 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 фев — Sputnik. Российское предприятие "ОКБМ Африкантов" (входит в машиностроительный дивизион Росатома — "Атомэнергомаш") завершило отгрузку партии насосов для первого энергоблока строящейся Белорусской АЭС, сообщили Sputnik в медиацентре "Атомэнергомаша".

Перед отгрузкой состоялись приемо-сдаточные испытания насосов, в ходе которых на специальном полномасштабном стенде подтверждались их гидравлические и энергетические характеристики.

Российский завод отгрузил партию насосов для первого блока БелАЭС
© Фото: Энергетика Беларуси
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"На станцию был отправлен 21 насос артезианского типа (ЦВА) пяти типоразмеров. Оборудование предназначено для подачи пресной воды в системы охлаждения различного оборудования первого энергоблока", — сообщили в медиацентре.

Там отметили, что насосное оборудование было разработано специально для БелАЭС.

Сейчас предприятие приступило к изготовлению насосов для строящегося второго энергоблока станции. Поставка всей номенклатуры насосного оборудования должна завершиться в сентябре 2017 года.

АО "ОКБМ Африкантов" выполняет большой объем работ по созданию унифицированного насосного и вентиляционного оборудования, модернизации тепломеханического оборудования действующих блоков АЭС России и созданию импортозамещающего оборудования для строящихся АЭС.

Белорусская АЭС сооружается вблизи города Островец Гродненской области. Первый блок планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй — в 2020 году.

 
Теги: Минск
 
 
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Предприятие, входящее в состав Атомэнергомаша, уже приступило к изготовлению насосного оборудования для второго энергоблока.

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