МИНСК, 7 фев — Sputnik. Российское предприятие "ОКБМ Африкантов" (входит в машиностроительный дивизион Росатома — "Атомэнергомаш") завершило отгрузку партии насосов для первого энергоблока строящейся Белорусской АЭС, сообщили Sputnik в медиацентре "Атомэнергомаша".

Перед отгрузкой состоялись приемо-сдаточные испытания насосов, в ходе которых на специальном полномасштабном стенде подтверждались их гидравлические и энергетические характеристики.

"На станцию был отправлен 21 насос артезианского типа (ЦВА) пяти типоразмеров. Оборудование предназначено для подачи пресной воды в системы охлаждения различного оборудования первого энергоблока", — сообщили в медиацентре.

Там отметили, что насосное оборудование было разработано специально для БелАЭС.

Сейчас предприятие приступило к изготовлению насосов для строящегося второго энергоблока станции. Поставка всей номенклатуры насосного оборудования должна завершиться в сентябре 2017 года.

АО "ОКБМ Африкантов" выполняет большой объем работ по созданию унифицированного насосного и вентиляционного оборудования, модернизации тепломеханического оборудования действующих блоков АЭС России и созданию импортозамещающего оборудования для строящихся АЭС.

Белорусская АЭС сооружается вблизи города Островец Гродненской области. Первый блок планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй — в 2020 году.