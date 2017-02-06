В русскоязычном интернете огромную популярность получила скульптура с сидящим в очереди существом — «Ждуном». Автор скульптуры, нидерландская художница Маргрит ван Брифорт в интервью BBC рассказала , как скульптура изменила ее жизнь.



Фото: Margriet Antje / bbc.com

Сама Маргрит недавно закончила обучение и теперь все свое время отдает созданию различного рода скульптур. В интервью она рассказала, что «Ждун» был создан ее еще весной 2016 года, но на тот момент никакого шума он не создал.

Дикая популярность своей работы в русскоязычном сегменте Интернета стала для нее большой неожиданностью — за небольшой промежуток времени в инстаграме девушки читателей из России вдруг стало больше, чем из Голландии.

«А потом мне написала эта женщина — автор поста на Pikabu — и рассказала, как все началось. Я читала, что скульптуре даже дали очень забавное имя — Ждун. Я с трудом его произношу, но оно мне нравится» — рассказала Маргрит.

Идея создания скульптуры пришла к девушке в больнице при Лейденском университете — ей показались интересны эмоции людей, сидящих в очереди к врачу в ожидании диагноза. После этого художница и решилась на создание такого ожидающего персонажа.

Любимым мемом Маргрит стал короткий видеоролик, на котором «Ждун» вместе с президентом России Владимиром Путиным ждет президента Турции. Также ей очень нравится, когда Ждуна помещают внутрь знаменитых картин.

На вопрос о том, хотела бы ли она посетить Россию или Украину, где ее работа пользуется повышенной популярностью, Маргарит ответила положительно.

«Хотелось бы приехать и самой понять, почему моя скульптура так популярна. Еще мне пришло предложение из Украины — от мэрии города Днепр — они хотят, чтобы я сделала там двухметровую статую Ждуна»

Получится ли у девушки осуществить задуманное, непонятно — скульптура уже продана больнице в Лейдене, которая навеяла девушке идею создания персонажа.

«Я не имею права сделать точную копию. Но если они разрешат сделать, я бы сделала немного другой вариант Ждуна и с радостью привезла бы его в Россию или Украину».

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