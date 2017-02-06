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Apple объявила об отзывной кампании iPhone 6s из-за батареи
07.02.2017 13:22 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 фев — Sputnik. Компания Apple объявила об отзывной кампании ряда смартфонов iPhone 6s, это связано с возможностью их неожиданного выключения, говорится в сообщении производителя.
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Под отзыв попадают смартфоны, выпущенные с сентября по октябрь 2015 года, узнать, нуждается ли конкретный смартфон в ремонте, можно узнать на
В Apple уточнили, что в рамках кампании будет производиться бесплатная замена аккумуляторной батареи, однако производитель подчеркнул, что проблема не связана с безопасностью.
Также отмечается, что по усмотрению Apple отремонтировать смартфон можно только в той стране, где он был куплен.
Специалисты подсчитали, что под отзыв попадут около 90 тысяч iPhone.
Предыдущий отзыв Apple проводила осенью 2016 года — тогда производитель бесплатно устранял проблемы, связанные с сенсорным экраном iPhone 6.
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Производитель произведет бесплатную замену аккумуляторной батареи в смартфонах, которые выпущены с сентября по октябрь 2015 года.
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