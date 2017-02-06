МИНСК, 7 фев — Sputnik. Компания Apple объявила об отзывной кампании ряда смартфонов iPhone 6s, это связано с возможностью их неожиданного выключения, говорится в сообщении производителя.

Под отзыв попадают смартфоны, выпущенные с сентября по октябрь 2015 года, узнать, нуждается ли конкретный смартфон в ремонте, можно узнать на официальном сайте Apple .

В Apple уточнили, что в рамках кампании будет производиться бесплатная замена аккумуляторной батареи, однако производитель подчеркнул, что проблема не связана с безопасностью.

Также отмечается, что по усмотрению Apple отремонтировать смартфон можно только в той стране, где он был куплен.

Специалисты подсчитали, что под отзыв попадут около 90 тысяч iPhone.

Предыдущий отзыв Apple проводила осенью 2016 года — тогда производитель бесплатно устранял проблемы, связанные с сенсорным экраном iPhone 6.