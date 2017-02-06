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В Китае родился здоровый ребенок из замороженного 16 лет назад эмбриона

07.02.2017 14:19 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 фев — Sputnik. Китаянка родила здорового ребенка из замороженного эмбриона, который 16 лет находился в криоконсервации, сообщает Центральное телевидение Китая.

В Китае родился здоровый ребенок из замороженного 16 лет назад эмбриона
© Sputnik / Виктор Толочко
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В начале февраля 46-летняя женщина родила здорового ребенка. Роды прошли в первой клинике при Университете имени Сунь Ятсена в городе Гуанчжоу. На свет появился здоровый мальчик.

Сообщается, что ребенок появился на свет из эмбриона, который был заморожен еще в 2000 году. В 2016 году женщина прошла через процедуру ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) и забеременела.

Самое удивительное, что женщина родила фактически брата-близнеца своего старшего ребенка, который появился на свет 16 лет назад. Тогда в результате процедуры ЭКО было зачато 18 эмбрионов, один из которых был подсажен женщине в 2000 году, а остальные были отправлены в криозаморозку.

 
Теги: Минск
 
 
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Китаянка родила здорового ребенка из эмбриона, который более 16 лет находился в криоконсервации.

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