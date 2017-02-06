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Cоздан внешний аккумулятор, который полностью заряжается за 10 минут

07.02.2017 14:42 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Китайская компания WPG начала сбор средств на производство портативного графенового аккумулятора емкостью в 5000 мАч. Его главной «фишкой» является сверхбыстрая зарядка — до 100% он доходит всего за 10 минут. Для пауэрбанков такой емкости такой показатель считается рекордным.

Cоздан внешний аккумулятор, который полностью заряжается за 10 минут
Изображение: WPG / gizmochina.com

Средства на начало коммерческого производства аккумулятора компания WPG собирает через краудфандинговую платформу Jingdong. Для запуска проекта разработчики девайса планировали собрать порядка 15 000 долларов США, но пользователи сервиса проявили к новинке высокий интерес и вложили уже свыше 29 000 долларов. До окончания сбора средств осталось еще 11 дней.

Выпускаться аккумуляторы будут в трех цветах: золотистом, серебристом и матово черном. Рыночная цена модели с 5 000 мАч должна установиться на уровне 25 долларов США, а на версию с 10 000 мАч — 35 долларов США.

Также производитель планирует наладить выпуск моделей с емкостью батареи в 1000 мАч и 10 000 мАч — все три версии должны поддерживать быструю зарядку внешних устройств в режиме 12В/5А, а также режимы работы 5В/3А, 9В/2А, 12В/1,5А при максимальной выходной мощностью в 18Вт.

Cоздан внешний аккумулятор, который полностью заряжается за 10 минут

 
 
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Китайская компания WPG начала сбор средств на производство портативного графенового аккумулятора емкостью в 5000 мАч. Его главной «фишкой» является сверхбыстрая...

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