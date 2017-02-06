|
Cоздан внешний аккумулятор, который полностью заряжается за 10 минут
07.02.2017 14:42 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Китайская компания WPG
Средства на начало коммерческого производства аккумулятора компания WPG собирает через краудфандинговую платформу Jingdong. Для запуска проекта разработчики девайса планировали собрать порядка 15 000 долларов США, но пользователи сервиса проявили к новинке высокий интерес и вложили уже свыше 29 000 долларов. До окончания сбора средств осталось еще 11 дней.
Выпускаться аккумуляторы будут в трех цветах: золотистом, серебристом и матово черном. Рыночная цена модели с 5 000 мАч должна установиться на уровне 25 долларов США, а на версию с 10 000 мАч — 35 долларов США.
Также производитель планирует наладить выпуск моделей с емкостью батареи в 1000 мАч и 10 000 мАч — все три версии должны поддерживать быструю зарядку внешних устройств в режиме 12В/5А, а также режимы работы 5В/3А, 9В/2А, 12В/1,5А при максимальной выходной мощностью в 18Вт.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Китайская компания WPG начала сбор средств на производство портативного графенового аккумулятора емкостью в 5000 мАч. Его главной «фишкой» является сверхбыстрая...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии