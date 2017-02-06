Полиция США арестовала мужчину, подозреваемого в поджоге своего дома с целью незаконного получения страховки в размере 400 000 долларов. Поводом для ареста послужили показания его кардиостимулятора, сообщает Engadget.com .



Изображение: engadget.com

В сентябре 2016 года в доме 59-летнего Росса Комптона (Ross Compton) вспыхнул сильный пожар. Однако мужчине удалось сохранить самообладание и быстро сориентироваться в опасной ситуации. Забросив большую часть ценностей в чемодан, Росс выбил им окно и выбросил его на улицу. После этого Росс сам выпрыгнул из окна горящего дома и сообщил о случившемся в службу спасения 911.

После понесенный Комптоном ущерб был оценен в 400 000 долларов США, эту сумму он запросил у страховой компании. Пожарный департамент начал расследование и выявил, что в доме было несколько источников возгорания. Такое, как правило, случается при умышленном поджоге.

При этом Росс Комптон не отличался хорошим крепким здоровьем — ему даже приходилось носить кардиостимулятор. Заподозрив неладное, правоохранители запросили у суда разрешение на получение данных с этого медицинского устройства.

Показания сердечной активности Комптона в момент пожара полностью не соответствовали предполагаемой физической нагрузке. Человек с проблемами сердца попросту не мог сохранить ровный пульс, попутно выпрыгивая из окна горящего здания.

В результате мужчине были предъявлены обвинения в умышленном поджоге и мошенничестве в сфере страхования с целью получения денежной компенсации. Его делом заинтересовалась некоммерческая организация «Фонд электронных рубежей». Правозащитники считают, что использование конфиденциальных медицинских данных человека недопустимо в подобных целях.