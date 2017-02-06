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Т-72 в овечьей шкуре и другие необычные способы военной маскировки

07.02.2017 16:34 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Маскировка бронетехники — это очень важно. Во время боевых действий правильно выбранный камуфляж заметно снижает потери от авианалетов противника, помогает избежать раннего обнаружения и эффективно организовать засаду. 42.TUT.BY вспомнил самые необычные способы маскировки боевой техники, выполненной буквально подручными средствами.

Ветки, мох и березки

Практику маскировки бронетехники свежесрубленными ветками деревьев применяли еще наши деды во время Второй мировой войны. Когда не существовало тепловизоров и новейшей разведывательной аппаратуры, такой камуфляж не раз спасал жизнь.

Т-72 в овечьей шкуре и другие необычные способы военной маскировки
Фото: waralbum.ru

После войны традиции никуда не ушли и во время учений боевые машины маскируют порой с особой тщательностью. На фото предположительно Т-80 в «лесном» камуфляже. Была ли это инициатива командования или избыток свободного времени у бойцов — неизвестно. Боевая машина укрыта мхом, а сверху высажены миниатюрные березки.

Т-72 в овечьей шкуре и другие необычные способы военной маскировки
Фото: otvaga2004
Т-72 в овечьей шкуре и другие необычные способы военной маскировки
Фото: otvaga2004

Малозаметный бронесарай

Война в Сирии дала новый виток проблеме маскировки боевой техники. Особенно в этом поднаторели террористы ИГИЛ, частые удары по которым с воздуха наносят российские ВКС.

В начале прошлого года в Сети появились снимки танков Т-55, принадлежащих боевикам «Исламского государства», замаскированных для городского боя. Машина прикрыта самодельным навесом и больше похожа на самоходный сарай. Особенно непросто такой танк различить с воздуха. С высоты он может показаться одним из городских строений.

Т-72 в овечьей шкуре и другие необычные способы военной маскировки
Фото: bmpd.livejournal.com
Т-72 в овечьей шкуре и другие необычные способы военной маскировки
Фото: bmpd.livejournal.com/
Т-72 в овечьей шкуре и другие необычные способы военной маскировки
Фото: bmpd.livejournal.com

Сообщается, что замаскированный таким образом Т-55 применялся против курдских вооруженных формирований «Пешмерги» на севере Ирака.

Т-72 в овечьей шерсти

В Ливии повстанцы захватили необычный танк Т-72 армии покойного полковника Каддафи. Боевая машина была полностью укутана в многочисленные шкуры ягнят.

Авторы столь необычного тюнинга считали, что такое покрытие скроет Т-72 в электромагнитном спектре и танк будет менее заметен на фоне пустыни. Намотанные же на пушке шкуры должны выполнять роль теплоизоляционного кожуха.

Т-72 в овечьей шкуре и другие необычные способы военной маскировки
Фото: marebpress.net
Т-72 в овечьей шкуре и другие необычные способы военной маскировки
Фото: marebpress.net

К сожалению, о подробностях испытания и эффективности столь экзотической маскировки не сообщается.

«Газетный» камуфляж для БМП-2

Когда счет идет на секунды и объявлена тревога, в ход могут пойти любые средства, чтобы закамуфлировать боевую технику, даже газетная бумага. В мороз достаточно к броне приложить мокрую газету — и она примерзает к корпусу. Притом что ни одна краска не будет держаться так крепко.

Т-72 в овечьей шкуре и другие необычные способы военной маскировки
Фото: vsr.mil.by

Когда одна из белорусских армейских частей была внезапно поднята по тревоге, солдаты оперативно замаскировали бронетранспортеры газетами: они послужили отличным зимним камуфляжем и поставленная учебная задача была выполнена.

Наверняка, после окончания маневров бойцы могли еще и почитать на досуге о событиях в мире.

 
 
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Маскировка бронетехники — это очень важно. Во время боевых действий правильно выбранный камуфляж заметно снижает потери от авианалетов противника, помогает...

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