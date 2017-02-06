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Строители начали сборку арочных сводов моста через Керченский пролив
07.02.2017 17:14 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 фев — Sputnik. Строители начали сооружение 45-метровых арочных сводов моста через Керченский пролив, передает во вторник инфоцентр проекта "Крымский мост".
Сообщается, что судоходные пролеты железнодорожного и автомобильного путей моста будут собирать в течение года. Арки установят на опоры в августе текущего года.
"Мы собрали нижнюю часть каждой арки — так называемые затяжки. Это первый этап сборки. Постепенно переходим к следующему" — рассказал заместитель гендиректора компании-подрядчика "СГМ-Мост" Дмитрий Кондаков. Он добавил, что максимальный подъем каждой дуги составит 45 метров.
На сборке арок трудятся более 500 рабочих и инженеров. Качество швов, которыми соединяют блоки, проверяется ультразвуком. Отмечается, что арки могут выдержать скорость ветра до 40 метров в секунду. Конструкция обтекателей позволяет минимизировать воздействие ветра на конструкцию.
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Сооружение судоходных пролетов займет около 12 месяцев, а арки установят на опоры уже в августе текущего года.
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