МИНСК, 7 фев — Sputnik. Строители начали сооружение 45-метровых арочных сводов моста через Керченский пролив, передает во вторник инфоцентр проекта "Крымский мост".

Сообщается, что судоходные пролеты железнодорожного и автомобильного путей моста будут собирать в течение года. Арки установят на опоры в августе текущего года.

"Мы собрали нижнюю часть каждой арки — так называемые затяжки. Это первый этап сборки. Постепенно переходим к следующему" — рассказал заместитель гендиректора компании-подрядчика "СГМ-Мост" Дмитрий Кондаков. Он добавил, что максимальный подъем каждой дуги составит 45 метров.

На сборке арок трудятся более 500 рабочих и инженеров. Качество швов, которыми соединяют блоки, проверяется ультразвуком. Отмечается, что арки могут выдержать скорость ветра до 40 метров в секунду. Конструкция обтекателей позволяет минимизировать воздействие ветра на конструкцию.

Подробнее о строительстве моста читайте на сайте проекта .