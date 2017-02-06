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Mail.Ru представила конкурента BlaBlaCar

07.02.2017 12:47 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Mail.Ru Group анонсировала сервис для поиска попутчиков в автомобильных поездках. Он называется и должен составить конкуренцию популярному BlaBlaCar.

Сервис ориентирован на поездки за город и между городами. По замыслу создателей, для пассажиров BeepCar станет хорошей альтернативой поездам (как пригородным, так и дальнего следования), а также междугородным автобусам.

Водитель может разместить информацию о планируемой поездке и установить желаемую цену, а пассажир — найти подходящий вариант по маршруту и дате. Чтобы повысить уровень доверия между потенциальными попутчиками, предусмотрена система рейтингов: после завершения поездки водитель и пассажир могут выставить друг другу оценки и оставить отзывы, которые будут видны всем пользователям.

Mail.Ru представила конкурента BlaBlaCar

Приложение BeepCar доступно в App Store и Google Play, также у сервиса есть веб-версия.

 
 
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Компания Mail.Ru Group анонсировала сервис для поиска попутчиков в автомобильных поездках. Он называется и...

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