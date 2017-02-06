|
«ВКонтакте» тестирует персонализированную рекламу в сообществах
07.02.2017 12:41 — Новости Hi-Tech | TechLabs
С сегодняшнего дня представители крупных сообществ «ВКонтакте» будут получать приглашения на тестирование нового рекламного инструмента, которое начнется в марте 2017 года.
Вместо прямых размещений рекламы администраторам будет предложено получать доход от «ВКонтакте» за размещение рекламных записей на странице сообщества и в ленте новостей. Модерация и таргетинг такой рекламы будут осуществляться представителями социальной сети. Новая система нацелена на улучшение качества и эффективности рекламы в сообществах.
Владельцы сообществ смогут определить, какое количество рекламы будет передано в управление рекламной системе «ВКонтакте». Система будет учитывать тематику группы, подбирая релевантные для пользователя и сообщества объявления. Например, в сообществах с видеоконтентом будут показываться преимущественно видеоролики, подписчики групп про машины будут в первую очередь видеть рекламу автомобильной тематики.
Пользователи будут видеть более персонализированную и качественную рекламу, при этом ее количество не увеличится. В то же время доход администраторов станет более стабильным и будет привязан к качеству аудитории сообщества. Кроме того, исчезнут риски блокировок сообществ из-за некачественной рекламы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С сегодняшнего дня представители крупных сообществ «ВКонтакте» будут получать приглашения на...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии