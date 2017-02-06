С сегодняшнего дня представители крупных сообществ «ВКонтакте» будут получать приглашения на тестирование нового рекламного инструмента, которое начнется в марте 2017 года.

Вместо прямых размещений рекламы администраторам будет предложено получать доход от «ВКонтакте» за размещение рекламных записей на странице сообщества и в ленте новостей. Модерация и таргетинг такой рекламы будут осуществляться представителями социальной сети. Новая система нацелена на улучшение качества и эффективности рекламы в сообществах.

Владельцы сообществ смогут определить, какое количество рекламы будет передано в управление рекламной системе «ВКонтакте». Система будет учитывать тематику группы, подбирая релевантные для пользователя и сообщества объявления. Например, в сообществах с видеоконтентом будут показываться преимущественно видеоролики, подписчики групп про машины будут в первую очередь видеть рекламу автомобильной тематики.





Пользователи будут видеть более персонализированную и качественную рекламу, при этом ее количество не увеличится. В то же время доход администраторов станет более стабильным и будет привязан к качеству аудитории сообщества. Кроме того, исчезнут риски блокировок сообществ из-за некачественной рекламы.