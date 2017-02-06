﻿﻿ «ВКонтакте» тестирует персонализированную рекламу в сообществах. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

«ВКонтакте» тестирует персонализированную рекламу в сообществах

07.02.2017 12:41 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
Размер текста:
A
A
A

С сегодняшнего дня представители крупных сообществ «ВКонтакте» будут получать приглашения на тестирование нового рекламного инструмента, которое начнется в марте 2017 года.

Вместо прямых размещений рекламы администраторам будет предложено получать доход от «ВКонтакте» за размещение рекламных записей на странице сообщества и в ленте новостей. Модерация и таргетинг такой рекламы будут осуществляться представителями социальной сети. Новая система нацелена на улучшение качества и эффективности рекламы в сообществах.

Владельцы сообществ смогут определить, какое количество рекламы будет передано в управление рекламной системе «ВКонтакте». Система будет учитывать тематику группы, подбирая релевантные для пользователя и сообщества объявления. Например, в сообществах с видеоконтентом будут показываться преимущественно видеоролики, подписчики групп про машины будут в первую очередь видеть рекламу автомобильной тематики.

«ВКонтакте» тестирует персонализированную рекламу в сообществах

Пользователи будут видеть более персонализированную и качественную рекламу, при этом ее количество не увеличится. В то же время доход администраторов станет более стабильным и будет привязан к качеству аудитории сообщества. Кроме того, исчезнут риски блокировок сообществ из-за некачественной рекламы.

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 10
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С сегодняшнего дня представители крупных сообществ «ВКонтакте» будут получать приглашения на...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Продажи планшетов снижаются уже второй год подряд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика