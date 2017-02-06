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Продажи планшетов снижаются уже второй год подряд

07.02.2017 12:27 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Емкость рынка планшетов в четвертом квартале 2016 года составила 52,9 миллиона единиц, что на 15,6% меньше по сравнения с аналогичным периодом предыдущего года. Также аналитики из IDC отмечают, что продажи планшетов снижаются уже второй год подряд.

Классические планшеты уступили место смартфонам с большим экраном, а устройства с отстегиваемой клавиатурой приблизились по цене к ноутбукам-трансформерам, которые имеют более широкие функциональные возможности.

В октябре-декабре Apple отгрузила 13,1 миллиона планшетов, что на 18,8% меньше, чем годом ранее. Поставки планшетов Samsung упали на 11,4% - с 9 до 8 миллионов штук. Компания Amazon продала 5,2 миллиона дешевых планшетов, что соответствует показателю годичной давности.

Продажи планшетов снижаются уже второй год подряд

Lenovo нарастила поставки с 3,2 до 3,7 миллиона планшетов, а продажи планшетов Huawei взлетели с 2,2 до 3,2 миллиона единиц.

 
 
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Емкость рынка планшетов в четвертом квартале 2016 года составила 52,9 миллиона единиц, что на 15,6% меньше...

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