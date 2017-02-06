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Новая версия браузера Opera получила функцию "мгновенной" фоновой загрузки

07.02.2017 18:49 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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В новой версии популярного браузера Opera появилась функция фоновой загрузки веб-страниц с механизмом оптимизации программы компилятором (Profile Guided Optimization), сообщает CNews. Обновление, по заверению компании-разработчика, нацелено исключительно на то, чтобы сделать браузер еще более быстрым.

Новая версия браузера Opera получила функцию "мгновенной" фоновой загрузки

В основе технологии мгновенной загрузки страниц лежит алгоритм, который позволяет браузеру Opera предугадывать, какой веб-сайт пользователь вводит в адресной строке и начинать загрузку страницы в фоне еще до нажатия клавиши Enter.

Эта технология способна запоминать, ввод какого URL привел к загрузке той или иной страницы. Например, если вы многократно вводите 42.TUT.BY, то браузер научится загружать его в фоне уже на этапе ввода адреса сайта. Кроме этого, каждый раз при поиске той или иной информации с помощью адресной строки, браузер будет загружать в фоне наиболее релевантные для страницы.

По оценкам компании, новая версия запускается на 13% быстрее, чем Opera 42. Более того, движок браузера стал еще более производительным, что подтверждено целым рядом бенчмарков, таких как Speedometer (на 60,3% быстрее по сравнению с Opera 42), JetStream (7,7%) и Octane (3,35%).

Такие показатели были достигнуты благодаря технологии оптимизации программы компилятором (Profile Guided Optimization), которая способствует значительному повышению скорости работы на Windows.

С помощью PGO Opera может обрабатывать компилированные данные быстрее путем выбора наиболее важных сценариев, при этом компилятор способен определять важность того или иного кода.

 
 
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