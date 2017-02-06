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Рассекречена стоимость смартфонов Huawei P10 и P10 Plus

07.02.2017 14:32 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Китайские СМИ рассекретили стоимость новых флагманских смартфонов Huawei P10 и P10 Plus, презентация которых состоится 26 февраля 2017 года.

Базовая версия Huawei P10 с 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти будет стоить около $500. Вариант с таким же объемом ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти обойдется в $600. За модель P10 Premium Edition с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти придется выложить $683.

Huawei P10 Plus с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти будет стоить $725, а версия с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти - $828.

Рассекречена стоимость смартфонов Huawei P10 и P10 Plus

Поговаривают, что Huawei P10 получит процессор Hisilicon Kirin 960 и аккумуляторную батарею емкостью 3100 мАч, тогда как P10 Plus достанется чуть более быстрый Hisilicon Kirin 965 и аккумулятор на 3650 мАч. Оба устройства будут работать под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat с оболочкой EMUI 5.0.

 
 
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Китайские СМИ рассекретили стоимость новых флагманских смартфонов Huawei P10 и P10 Plus, презентация которых...

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