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Lenovo Yoga A12 - тонкий планшет-перевертыш с сенсорной клавиатурой
07.02.2017 15:42 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Компания Lenovo представила планшетный компьютер Yoga A12. Он работает под управлением операционной системы Android и оснащен клавиатурой Halo с сенсорными клавишами и тактильной отдачей.
Новинка построена на базе процессора Intel Atom x5. Объем оперативной памяти составляет 2 ГБ, встроенной флэш-памяти – 32 ГБ. Экран характеризуется 12,2-дюймовой матрицей с разрешением 1280 х 720 пикселей. Он имеет шарнирную конструкцию и может откидываться на 360 градусов. Также гаджет может похвастаться высокой автономностью – до 13 часов без подзарядки. Толщина устройства в самом тонком месте составляет 5,4 мм, а масса не превышает 1 кг.
Планшет Lenovo Yoga A12 поступит в продажу 8 февраля в сером и розово-золотистом цветовых вариантах. Купить его можно будет за $300.
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Компания Lenovo представила планшетный компьютер Yoga A12. Он работает под управлением операционной...
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