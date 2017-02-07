|
Honda и Hitachi планируют совместно производить электродвигатели
07.02.2017 19:57 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 фев — Sputnik. Японские корпорации Honda Motors и Hitachi подписали меморандум с целью создания совместного производства двигателей для электромобилей, говорится в совместном коммюнике компаний.
© Sputnik / Виктор Толочко
Ожидается, что конечное соглашение будет подписано весной текущего года, а создание совместного предприятия запланировано на июль. В сообщении говорится, что Hitachi будет принадлежать 51% акций СП, а Honda — 49%. Компания будет находиться в Японии, а дочерние производства разместят в Китае и США.
Компании ожидают, что СП поможет им в освоении рынка электромобилей, который, по прогнозам, будет только увеличиваться из-за ужесточающихся мер по защите окружающей среды. При этом, как отмечается, Honda по-прежнему будет продвигать электромобили с моторами собственного производства.
Honda Motor основана в 1946 году, тогда компания занималась выпуском мотоциклов, на авторынке она зарекомендовала себя только в 70-х годах прошлого века. Hitachi — один из крупнейших промышленных конгломератов в мире, сферы влияния которого простираются от компьютеров и бытовой техники до лизинга и логистики.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Создание СП запланировано на лето текущего года, Hitachi будет принадлежать 51% акций предприятия, а Honda - 49%.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии