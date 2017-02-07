МИНСК, 7 фев — Sputnik. Японские корпорации Honda Motors и Hitachi подписали меморандум с целью создания совместного производства двигателей для электромобилей, говорится в совместном коммюнике компаний.



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Ожидается, что конечное соглашение будет подписано весной текущего года, а создание совместного предприятия запланировано на июль. В сообщении говорится, что Hitachi будет принадлежать 51% акций СП, а Honda — 49%. Компания будет находиться в Японии, а дочерние производства разместят в Китае и США.

Компании ожидают, что СП поможет им в освоении рынка электромобилей, который, по прогнозам, будет только увеличиваться из-за ужесточающихся мер по защите окружающей среды. При этом, как отмечается, Honda по-прежнему будет продвигать электромобили с моторами собственного производства.

Honda Motor основана в 1946 году, тогда компания занималась выпуском мотоциклов, на авторынке она зарекомендовала себя только в 70-х годах прошлого века. Hitachi — один из крупнейших промышленных конгломератов в мире, сферы влияния которого простираются от компьютеров и бытовой техники до лизинга и логистики.