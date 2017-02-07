﻿﻿ Honda и Hitachi планируют совместно производить электродвигатели. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Honda и Hitachi планируют совместно производить электродвигатели

07.02.2017 19:57 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 7 фев — Sputnik. Японские корпорации Honda Motors и Hitachi подписали меморандум с целью создания совместного производства двигателей для электромобилей, говорится в совместном коммюнике компаний.

Honda и Hitachi планируют совместно производить электродвигатели
© Sputnik / Виктор Толочко
Наш электромобиль и коттедж за полдня: чем удивят белорусы в Год науки

Ожидается, что конечное соглашение будет подписано весной текущего года, а создание совместного предприятия запланировано на июль. В сообщении говорится, что Hitachi будет принадлежать 51% акций СП, а Honda — 49%. Компания будет находиться в Японии, а дочерние производства разместят в Китае и США.

Компании ожидают, что СП поможет им в освоении рынка электромобилей, который, по прогнозам, будет только увеличиваться из-за ужесточающихся мер по защите окружающей среды. При этом, как отмечается, Honda по-прежнему будет продвигать электромобили с моторами собственного производства.

Honda Motor основана в 1946 году, тогда компания занималась выпуском мотоциклов, на авторынке она зарекомендовала себя только в 70-х годах прошлого века. Hitachi — один из крупнейших промышленных конгломератов в мире, сферы влияния которого простираются от компьютеров и бытовой техники до лизинга и логистики.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 20
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Создание СП запланировано на лето текущего года, Hitachi будет принадлежать 51% акций предприятия, а Honda - 49%.

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Новая версия браузера Opera получила функцию "мгновенной" фоновой загрузки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика