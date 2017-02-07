Фотографии перекормленных располневших амурских тигров получили вирусную популярность в китайских соцсетях. Правда, наверняка неизвестно, здоровы ли животные.



Изображение: AsiaWire / people.cn

Снимки были сделаны в парке для амурских тигров в китайком городе Харбин. На них хищники лениво лежат или расслабленно ходят, при этом выглядят они намного полнее своих диких сородичей.

Китайские пользователи принялись шутить, что животные слишком много съели во время Китайского нового года, как и многие другие жители страны. Издание «Жэньминь жибао» назвало животных «сверхочаровательными».



































Русскоязычные пользователи тоже нашли ситуации, в которых можно почувствовать себя тигром-обжорой.

В китайском зоопарке амурские тигры сильно растолстели. Кажется, мы нашли твоё животное-тотем pic.twitter.com/rO6z2Xqeyt — Лентач (@the_lentach) 8 февраля 2017 г.

Китайская газета «Жэньминь жибао» пишет , что за здоровье животных можно не беспокоиться, так как тиграм свойственно больше есть зимой. Так они адаптируются к морозам — температура в этой местности может падать до -30 градусов. Летом тигры снова похудеют, утверждает издание.

Однако британский зоозащитник с этим не согласен. «Эти тигры выглядят как больные ожирением, — рассказал изданию Metro Уилл Трэверс (Will Travers), президент фонда Born Free. — Это — результат совершенно неадекватной и неестественной диеты, недостатка физических упражнений и постоянного плена».