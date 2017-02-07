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Располневшие тигры растрогали пользователей соцсетей
08.02.2017 11:19 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Фотографии перекормленных располневших амурских тигров получили вирусную популярность в китайских соцсетях. Правда, наверняка неизвестно, здоровы ли животные.
Снимки были сделаны в парке для амурских тигров в китайком городе Харбин. На них хищники лениво лежат или расслабленно ходят, при этом выглядят они намного полнее своих диких сородичей.
Китайские пользователи
Русскоязычные пользователи тоже нашли ситуации, в которых можно почувствовать себя тигром-обжорой.
Китайская газета «Жэньминь жибао»
Однако британский зоозащитник с этим не согласен. «Эти тигры выглядят как больные ожирением, —
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Фотографии перекормленных располневших амурских тигров получили вирусную популярность в китайских соцсетях. Правда, наверняка неизвестно, здоровы ли животные.
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