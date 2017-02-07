В наши дни отсутствие сотовой связи удивляет не меньше, чем отсутствие холодной воды или электричества в доме. Мы стали настолько привязаны к своим смартфонам, что без связи (а значит и интернета) можем испытывать дискомфорт. Сотовые операторы понимают эти потребности и обеспечивают связью не только города, но и трассы, дачи и места загородного отдыха.





42.TUT.BY сделал небольшой драйв-тест со специалистами velcom и узнал, ценой каких усилий появляется и поддерживается сотовая связь за пределами городов.

Мачты и башни

За городом, где отсутствует плотная застройка, сотовая сеть планируется совсем иначе. На первое место выходит дальность покрытия с учетом рельефа. Поэтому антенны базовых станций нужно располагать выше.

Для этого могут использоваться как существующие конструкции, вроде телеретрансляторов или труб котельных, так и новые — высотные башни и мачты.

Так выглядит башня:





А так — мачта:





«Мачты мы используем намного реже, — рассказал Артем Ванькевич, начальник отдела эксплуатации радиосети velcom. — Для них нужно больше земли, за которой приходится следить — например, стричь траву летом». К тому же, мачта имеет больше ограничений по несущей и ветровой способностям. Поэтому от строительства этого типа конструкций оператор на данный момент полностью отказался.

Действительно, для обеспечения устойчивости мачт используются тросы-растяжки по трем направлениям. И расстояние между креплениями тросов к земле доходит до 100 метров.





velcom покрыл 3G-связью более 94% всей территории Беларуси. Артем рассказал, что для обеспечения загородного покрытия оператор построил более 600 70-метровых башен и около 400 — 40-метровых. Высота конструкции зависит от рельефа и необходимого радиуса покрытия.

Как правило, каждая башня качественно покрывает 5−7 км вокруг, соответственно располагать их для максимального покрытия лучше на расстоянии до 15 км. Существенно площадь покрытия снижают леса, это также необходимо учитывать.





Год на постройку одной башни

Вместе с согласованием, получением всех разрешений и самим строительством на возведение одной башни в среднем тратится целый год. Как правило, работа идет параллельно сразу на десятках объектов.

«Своя отдельная башня всё равно лучше аренды существующего объекта, — рассказывает Артем. В этом случае мы не зависим от обстоятельств, например, внезапного сноса, ремонта трубы». Представьте, что в этом случае без связи может остаться сразу несколько деревень.

«Мне часто приходится слышать: мол, оператор говорит о том, что покрыто более 94% территории, а у меня нет связи рядом с дачей, еще где-то. Я хочу заострить внимание на том, что оставшиеся 6% — это приличная территория, более 12 тысяч квадратных километров», — рассказал Максим Бокач, руководитель группы планирования радиосети velcom.





«Нужно понимать, что нет смысла в покрытии территории, на которой практически не бывают люди. И дело даже не в коммерческой выгоде, окупаемости, а в технической возможности.

Мы можем ставить базовые станции за пределами городов лишь в определенных местах (бросовые, неиспользуемые земли, свалки). А часть территории страны вообще закрыта для сотовых операторов — речь идет о стратегических военных объектах.

Кроме того, что мы должны обеспечить прямую видимость на другую башню, но главное — подключить ее к электричеству. «И если ближайшая точка подключения будет в километре, то затраты на этот процесс будут сопоставимы со строительством самой башни», — отметил специалист velcom.

Немного помогает то, что сейчас можно кооперироваться с другими операторами и использовать башни совместно. Сейчас таких общих объектов довольно много.

«Наверху сильно качает»

Мы подъезжаем к первому пункту нашего драйв-теста — 75-метровой мачте возле деревни Вишневка под Минском. Довольно большая территория огорожена забором с колючей проволокой, ворота закрыты на замок.





Несмотря на жесткую фиксацию тросами, мачту раскачивает под порывами ветра. И если снизу это незаметно, то на высоте 70 метров ощущается довольно сильно.

«Конечно страшно, — смеется высотник Валерий, отвечая на наш вопрос об опасности своей работы. А еще бывает, вороны совьют гнезда на конструкции и потом очень непросто пройти рядом — они защищают свое потомство».

Нашего фотографа наверх не пустили, несмотря на его энтузиазм — для подобных работ необходим специальный допуск. Но мы установили камеру на шлем рабочего — посмотрите, как это — забраться на такую высоту:

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Спрашиваем о том, были ли случаи вандализма, незаконного проникновения на территорию базовой станции.

«Да, и неоднократно. Помимо обычных воришек, были и курьезы. Например, в сельской местности люди взламывали ворота, чтобы сделать загон для коней или поросят. Они же не понимают, что мы сюда регулярно возвращаемся. К тому же объекты защищены сигнализацией», — рассказал Артем.

Для съемки мы взяли с собой квадрокоптер. В velcom говорят, что уже задумываются об этом современном способе осмотра базовых станций и их приемки после монтажа.





Работа круглые сутки

Следующий пункт — башня в парке активного отдыха «Якутские горы» под Минском.

«Кататься приходится почти каждый день, даже если нет внештатных ситуаций. Например, для дополнительной подстройки антенн, как здесь или в Вишневке, откуда мы только что приехали. — рассказывает Артем. — Иногда мы сами что-то оптимизируем, исходя из результатов компьютерного моделирования или полевых драйв-тестов, иногда выезжаем по жалобам на связь абонентов».

Далеко не всегда подъезды к базовым станциям простые, особенно из-за осенней слякоти или сугробов зимой. Именно поэтому бригады используют специализированные автомобили Ford Explorer и Volkswagen Amarok — с очень большим клиренсом, большими колесами, полным приводом и кузовами с кунгами.





«Да и то бывает, что даже на таких „вездеходах“ лучше не пытаться проехать, а пройтись пешком», — рассказал Артем. Кстати на втором объекте — в «Якутских горах» — нам пришлось попросить снегоходы, чтобы подобраться к башне, так как мы проваливались по колено в снег.





Выбор оператором больших пикапов с закрытым кузовом неслучаен. В случае аварии к базовой станции нужно доставить дизель-генератор. И из-за его специфического запаха для бригады лучше, если он будет находиться не в салоне машине, а в большом крытом багажнике.

Смотрите, как проходил наш драйв-тест, в коротком видеоролике:

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Из второго в третье поколение

То, что находится вверху башен и мачт — это антенны, а сами базовые станции, как правило, расположены в сине-белых вагончиках ниже, у основания конструкций.

За последние 10 лет многое поменялось. Если раньше стойки с оборудованием занимали почти всю площадь, то сейчас вагончики практически пустуют. Базовые станции стали более компактными, зачастую им не требуется дополнительного охлаждения.





Максим рассказал, что за последний год они проделали огромную работу по модернизации станций за пределами городов. Реалии таковы, что даже во время движения людям нужен высокоскоростной интернет — а 2G с его максимальной скоростью 0,2 Мбит/с с этим уже не справляется.

К счастью, в позапрошлом году белорусские операторы получили возможность использовать для 3G диапазон 900 МГц. До этого им приходилось использовать исключительно 2100-мегагерцовый диапазон, который отлично подходит для покрытия городов, но не трасс и сельской местности из-за малой «дальнобойности».

«Физически невозможно покрыть трассу M1 Москва-Брест устойчивой связью с помощью 3G 2100, что уже говорить о менее важных дорогах, — рассказал Максим. — С получением 900-го диапазона наши возможности существенно расширились, что и помогло получить такие внушительные цифры покрытия — более 94% всей территории Беларуси.





Специалист velcom рассказал, что в этой масштабной модернизации сети участвовало 80 бригад из 200 монтажников. За прошедший год было установлено 420 тонн оборудования и протянуто 1370 км кабелей.

Отключение 2G не планируется

Максим рассказал, что на данный момент оператор использует 3 «несущих» (полосы по 5 ГГц, чем больше несущих, тем больше емкость сети и скорость интернета — прим.ред.) в 2100 диапазоне и одну — в 900-м. Этой емкости на данный момент хватает даже с запасом, однако оператор думает о будущем, и запросил у регулятора еще одну несущую в диапазоне 2100 МГц.





За городом одной несущей (900 МГц) пока хватает. «Хотя у нас есть и загруженные станции за пределами городов, — рассказывает Максим. — Прошли те времена, когда люди приезжали на дачи и копали грядки. Сейчас всем нужен интернет». «Текущей скорости 3G, например, более чем достаточно для потокового просмотра видео в HD-качестве», — отметил специалист velcom.

По словам Максима, Беларусь еще не скоро последует примеру Австралии, где все операторы в текущем году полностью откажутся от устаревшего 2G. Дело в том, что еще очень много абонентов пользуются GSM-трубками без поддержки 3G. Так что в ближайшие годы 2G в Беларуси точно останется. Хотя, особенно за последний год, происходит масштабная миграция абонентов в 3G.





«Если на начало прошлого года соотношение звонков в сетях 2G/3G было 70 к 30, то сейчас оно уже на уровне 50/50, и эта пропорция продолжает меняться в сторону 3G», — рассказал специалист velcom.