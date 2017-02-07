﻿﻿ В Минобороны рассказали, какой самолет летал вчера над Минском. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Минобороны рассказали, какой самолет летал вчера над Минском

08.02.2017 12:33 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Во вторник жители нескольких микрорайонов Минска видели в небе большой самолет и слышали громкий шум. Самолеты могли заметить жители таких районов как «Кунцевщина» и «Каменная горка», а также в районе станций метро «Спортивная» и «Грушевка».

В Минобороны рассказали, какой самолет летал вчера над Минском
Ил-76 в небе над Минском 8 февраля. Фото: TUT.BY

42.TUT.BY обратился за комментарием в Минобороны. Представитель ведомства пояснил, что вчера проходили плановые полеты. В них участвовал, в том числе, и военно-транспортный самолет Ил-76.

Полеты над городом повторятся также сегодня, 8 февраля.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

Открыть/скачать видео (654.67 КБ)

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

Открыть/скачать видео (719.37 КБ)

Ил-76 — довольно большой (длина — 46,6 м, высота -14,76 м, масса пустого — 90 000 тыс. кг) и надежный самолет, который хорошо зарекомендовал себя за годы эксплуатации. Экипаж Ил-76 насчитывает семь человек, крейсерская скорость доходит до 850 км/ч, практический потолок — 12 000 м.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 62
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во вторник жители нескольких микрорайонов Минска видели в небе большой самолет и слышали громкий шум. Самолеты могли заметить жители таких районов как...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
94% Беларуси: как обеспечивается сотовая связь на трассах, дачах и в лесах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика