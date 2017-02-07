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Процессоры Core i7-7740K и Core i5-7640K составят конкуренцию AMD Ryzen

08.02.2017 12:30 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Intel готовит к выпуску новые процессоры Core i7-7740K и Core i5-7640K, которые должны составить конкуренцию CPU AMD Ryzen.

Новинки войдут в линейку высокопроизводительных процессоров Kaby Lake-X и получат новый процессорный разъем LGA 2066. Базовая частота Core i7-7740K составит 4,3 ГГц, а Core i5-7640K – 4 ГГц. Для сравнения, номинальные частоты Core i7-7700K и Core i5-7600K равны 4,2 и 3,8 ГГц соответственно.

Процессоры Core i7-7740K и Core i5-7640K составят конкуренцию AMD Ryzen

Оба процессора смогут похвастаться поддержкой Hyper-Threading, а их уровень TDP составит 112 Вт. Графических процессор у них будет отключен.

Официальный анонс процессоров Core i7-7740K и Core i5-7640K ожидается в конце августа на выставке Gamescom 2017. Где-то в этом же время в продажу должны поступить материнские платы с процессорным гнездом LGA 2066.

 
 
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Компания Intel готовит к выпуску новые процессоры Core i7-7740K и Core i5-7640K, которые должны составить...

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