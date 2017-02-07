16 мая 2017 года в Минске пройдет второй белорусский Форум по управлению интернетом (IGF) — одно из немногих мероприятий, где представители государственных органов, коммерческих компаний, академического сообщества и гражданского общества соберутся для многостороннего диалога и обсуждения политики дальнейшего развития интернета.



Выступление на Форуме по управлению интернетом-2016. Фото: igf.by

Как и в прошлом году, Форум IGF 2017 пройдет при активной поддержке hoster.by (ООО «Надежные программы»), технического администратора национальных доменов.

Региональные и национальные встречи под эгидой Форума по управлению интернетом проходят по всему миру. Секретариат IGF ООН признает важность национальных инициатив, а отчеты о проведении этих мероприятий предоставляются участникам международных встреч. Форум номинально находится в ведении Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН (DESA), а его работа регулируется мандатом ООН.

Участники белорусского IGF 2016 высказались за то, что проведение Форума должно стать постоянной инициативой. Прежде всего, потому, что подобные мероприятия способствуют консолидации интернет-сообщества и поддержанию постоянного диалога между всеми заинтересованными сторонами.

В формировании программы Форума Belarus IGF 2017 задействованы представители госорганов, бизнеса, гражданского сообщества, академического сообщества и технические специалисты. Кроме того, внести свои предложения в программу белорусского Форума по управлению интернетом может любой желающий, заполнив форму обратной связи на сайте , где собираются все предложения.

Андрей Сушко, правозащитная организация Human Constanta, Беларусь:

IGF ̶ это, в первую очередь, площадка для диалога разных сторон, которые заинтересованы в развитии интернета в Беларуси. Говоря об управлении интернетом, мы обязательно вспоминаем принцип мультистейкхолдеризма, когда разные сообщества и группы формулируют свои интересы и вместе принимают участие в решении стоящих перед ними задач.

Интернет и онлайн-пространство — это та сфера, которую государство при всем желании не сможет регулировать единолично. Интересы бизнеса и пользователей в сети переплетаются с принципами свободного, децентрализованного пространства, которые заложены в самой архитектуре интернета. И именно поэтому мы говорим не о регулировании, а об управлении и, что важно, совместном диалоге представителей государственной власти, бизнеса, гражданского общества, технологического и академического сообществ. О совместном поиске ответов на технологические вызовы и вызовы для прав человека онлайн для того, чтобы интернет был одновременно зоной свободы для пользователя, давал преимущества для современного бизнеса и не нес угрозу обществу и государству.

В программе Форума IGF в 2016 году была отведена целая секция студенческим дебатам. Команда из 17 активных студентов представила девять факультетов четырех белорусских университетов и выдвигала аргументы и контраргументы к утверждению о том, что «интернет должен проникнуть во все сферы жизни». В этом году мы также надеемся на активное участие молодёжной аудитории и думаем о новом интересном и динамичном формате этого участия, вместо формата пленарных заседаний и президиумов.

В повестке Belarus IGF 2017 будут отражены не только вопросы, актуальные для Республики Беларусь, но и общемировые тренды: IoT (Internet of Things) и новые риски в области информационной безопасности, вопросы шифрования данных, технического регулирования интернета и связанные с этим проблемы обеспечения национальной кибербезопасности.

Михаил Якушев, вице-президент ICANN по Восточной Европе и Центральной Азии:

Корпорация ICANN поддерживает все мероприятия, направленные на вовлечение всех заинтересованных сторон в управление интернетом, и, в частности, в процесс разработки политик и процедур, за которые отвечает в глобальном масштабе наша компания. Мы очень рады, что в Беларуси у нас есть такой надёжный партнёр, организатор белорусского IGF, прошедшего в прошлом, 2016-м году, с очень большим успехом. Мы уверены, что и в 2017 году Форум по управлению интернетом станет одним из самых значимых и интересных событий интернет-сообщества Беларуси.