Новый флагманский смартфон Samsung Galaxy S8 показался живьем на страницах китайской соцсети Weibo. Снимок подтверждает наличие большого изогнутого экрана и симметричного разъема USB-C. Физической кнопки Home нет – теперь она виртуальная.

К выпуску готовятся 5,8-дюймовый Galaxy S8 и 6,2-дюймовый Galaxy S8 Plus. Обе модели получат изогнутый Super AMOLED экран с разрешением 2560 x 1440 пикселей, процессор Qualcomm Snapdragon 835, 6 ГБ оперативной памяти, 12-мегапиксельную тыльную камеру и 8-мегапиксельную дополнительную. Также новинки порадуют цифровым помощником Bixby, разработкой которого занимаются создатели Siri. В качестве операционной системы выступит Android 7 Nougat.





Презентация Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus состоится 29 марта. В продажу гаджету поступят в конце апреля. Стоимость младшей модели с 64 ГБ памяти составит около $885.