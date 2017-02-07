Презентация нового бюджетного смартфона Xiaomi Redmi Note 4X состоится 14 февраля. Об этом свидетельствует информация, опубликованная в китайской социальной сети Weibo.

Redmi Note 4X приписывают 5,5-дюймовый экран с разрешением 1920 х 1080 пикселей и десятиядерный процессор MediaTek Helio X20. Международная версия может получить восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 653.

Объем оперативной памяти в зависимости от версии составит 2/3/4 ГБ, встроенной – 32/64 ГБ. Также новинка порадует 13-мегапиксельной тыльной камерой, металлическим корпусом, сканером отпечатков пальцев и аккумулятором емкостью 4100 мАч.

Xiaomi Redmi Note 4X поступит в продажу 16 февраля. Стоимость базовой модели составит около $150.