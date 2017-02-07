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На заводе аккумуляторов Samsung произошел пожар

08.02.2017 16:32 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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На заводе компании Samsung в китайском городе Тяньцзинь, где производятся литий-ионные аккумуляторы, начался пожар. Об этом сообщает Bloomberg.

Пожар начался в цехе подразделения Samsung SDI, где выпускались аккумуляторы для взрывоопасного смартфона Galaxy Note 7. Причины инцидента пока не установлены.

На заводе аккумуляторов Samsung произошел пожар

Представитель компании сообщил, что возгорание произошло на складе, где хранились отходы и бракованная продукция.

На заводе аккумуляторов Samsung произошел пожар

Для ликвидации пожара были задействованы 110 пожарных и 19 единиц специализированной техники. Пострадавших нет.

Напомним, Galaxy Note 7 поступили в продажу в августе 2016 года. Спустя два месяца производство устройства было полностью остановлено из-за многочисленных инцидентов с самопроизвольным возгоранием. Компания понесла убытки на несколько миллиардов долларов.

 
 
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