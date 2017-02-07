На заводе компании Samsung в китайском городе Тяньцзинь, где производятся литий-ионные аккумуляторы, начался пожар. Об этом сообщает Bloomberg.

Пожар начался в цехе подразделения Samsung SDI, где выпускались аккумуляторы для взрывоопасного смартфона Galaxy Note 7. Причины инцидента пока не установлены.





Представитель компании сообщил, что возгорание произошло на складе, где хранились отходы и бракованная продукция.





Для ликвидации пожара были задействованы 110 пожарных и 19 единиц специализированной техники. Пострадавших нет.

Напомним, Galaxy Note 7 поступили в продажу в августе 2016 года. Спустя два месяца производство устройства было полностью остановлено из-за многочисленных инцидентов с самопроизвольным возгоранием. Компания понесла убытки на несколько миллиардов долларов.