﻿ Представлен смартфон ASUS ZenFone 3S Max с аккумулятором на 5000 мАч.. 21.by
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Представлен смартфон ASUS ZenFone 3S Max с аккумулятором на 5000 мАч.

08.02.2017 16:14 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания ASUS официально представила долгоиграющий смартфон ZenFone 3S Max. Его главная особенность заключается в аккумуляторной батарее емкостью 5000 мАч, которая, как утверждает производитель, способна обеспечить до трех дней автономной работы в режиме «нормального использования».

Представлен смартфон ASUS ZenFone 3S Max с аккумулятором на 5000 мАч.

Новинка получила 5,2-дюймовый IPS-экран со скругленными кромками, разрешение которого составляет 1280 x 720 пикселей. За производительность отвечает восьмиядерный процессор MediaTek MT6750, в помощь которому установлено 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной расширяемой памяти. Также аппарат оснащен 13-мегапиксельной тыльной камерой и 8-мегапиксельной дополнительной. В качестве операционной системы установлена Android 7.0 Nougat с оболочкой ZenUI 3.0.

Пока ASUS ZenFone 3S Max доступен только в Индии. Стоимость устройства составляет около $220.

 
 
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Компания ASUS официально представила долгоиграющий смартфон ZenFone 3S Max. Его главная особенность...

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