|
ASUS ZenFone 4 прописался на сайте GFXBench
08.02.2017 16:44 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Новый флагманский смартфон ASUS ZenFone 4 прописался в базе данных банчмарка GFXBench.
Новинка получила 5,7-дюймовый экран с разрешением 2560 х 1440 пикселей и четырехъядерный процессор Qualcomm Snapdragon 820 с графикой Adreno 530. Объем оперативной памяти составляет 6 ГБ, встроенной – 64 ГБ. Также гаджет оснащен 21-мегапиксельной тыльной камерой и 7-мегапиксельной дополнительной. Тестируемый образец работал под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat. Емкость аккумуляторной батареи и прочие подробности пока неизвестны.
Официальный анонс смартфона ASUS ZenFone 4 ожидается в рамках выставки MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта. В продажу гаджет поступит в мае этого года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новый флагманский смартфон ASUS ZenFone 4 прописался в базе данных банчмарка GFXBench. Новинка получила...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии