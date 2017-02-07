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ASUS ZenFone 4 прописался на сайте GFXBench

08.02.2017 16:44 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Новый флагманский смартфон ASUS ZenFone 4 прописался в базе данных банчмарка GFXBench.

Новинка получила 5,7-дюймовый экран с разрешением 2560 х 1440 пикселей и четырехъядерный процессор Qualcomm Snapdragon 820 с графикой Adreno 530. Объем оперативной памяти составляет 6 ГБ, встроенной – 64 ГБ. Также гаджет оснащен 21-мегапиксельной тыльной камерой и 7-мегапиксельной дополнительной. Тестируемый образец работал под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat. Емкость аккумуляторной батареи и прочие подробности пока неизвестны.

ASUS ZenFone 4 прописался на сайте GFXBench

Официальный анонс смартфона ASUS ZenFone 4 ожидается в рамках выставки MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта. В продажу гаджет поступит в мае этого года.

 
 
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Новый флагманский смартфон ASUS ZenFone 4 прописался в базе данных банчмарка GFXBench. Новинка получила...

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